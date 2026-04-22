¿Túnel, puente o estabilización? El dilema en la CA-4

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), lanzó la licitación pública nacional para la ampliación y pavimentación de un tercer carril en la carretera CA-4, en el tramo Naco, Cortés–Chamelecón. Esto ocurre mientras se rediseña y construye el proyecto para convertir la vía a cuatro carriles en un tramo de 24 kilómetros, para el cual se dispone de un financiamiento de unos 186 millones de dólares.
En el portal de Honducompras se detalla, bajo el número de expediente LPNSIT-005-2026, la ampliación y pavimentación de un tercer carril con sello asfáltico y microcarpeta en los carriles existentes en el tramo Naco–Chamelecón, con una longitud aproximada de 14.10 kilómetros, en el departamento de Cortés.
En una entrevista concedida a LA PRENSA, Aníbal Ehrler, ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), declaró que se rescindirá un contrato de diseño previo para los cuatro carriles de la CA-4, con el objetivo de elaborar un diseño más sencillo, ya que el anterior alcanzaba un costo de 186 millones de dólares para los 24 kilómetros.
Se estima que, una vez recibidas las ofertas, el proceso de evaluación y adjudicación tardaría unos 15 días. El contratista tendría 30 días para iniciar la obra.
Debido a la falla geológica en la colonia Lempira (CA-4), sector Cofradía, que provoca constantes derrumbes y desprendimientos de rocas, especialmente en temporada de lluvias, el ministro señaló la necesidad de una solución permanente, como un túnel o un puente a desnivel, para evitar la paralización del tráfico hacia el occidente del país.
LA PRENSA consultó a expertos en ingeniería sobre qué proyecto sería la mejor solución a los congestionamientos provocados por esta falla geológica. Alejandro Puerto, expresidente noroccidental del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), declaró que desde hace tres años ha planteado que la mejor solución en esa zona es la construcción de un túnel falso (una estructura de protección construida a cielo abierto para carreteras o vías férreas, que luego se cubre con material para simular un túnel natural).
"No solo es la solución más efectiva, sino también la más económica. Un puente no es la solución; un túnel falso requiere entre 60 y 70 millones de lempiras, garantiza el paso, y un puente costaría más dinero. Nosotros hicimos algo similar para una empresa privada", comentó Puerto.
Para otros expertos, la construcción de un puente sería la solución. Sin embargo, hay quienes, como Osmin Bautista, experto en desarrollo, consideran que ni un puente ni un túnel resolverían el problema. "Ni lo uno ni lo otro es la solución. Recomendaría ir devastando el cerro desde su corona e ir construyendo bermas para que el talud sea más extendido. Luego, en partes muy frágiles, lanzar concreto y, en otras, perforar anclajes activos; y en otro sector, una vez estabilizado, arroparlo con malla ciclón de altísima resistencia y enterrada mínimo dos metros", detalló Bautista a LA PRENSA.
Bautista agregó que se debe garantizar suficiente drenaje para que las aguas lluvias escurran con libertad, mientras se realiza el movimiento masivo de tierra. También propuso habilitar una vía alterna por la margen derecha del río Chamelecón, iniciando en Rancho Manacal, en Cofradía, y finalizando en Búfalo, Villanueva, Cortés.
La ampliación a cuatro carriles en la CA-4 será financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con una inversión de unos 186 millones de dólares (aproximadamente 4,951.32 millones de lempiras al cambio actual). El ministro de la SIT adelantó que la construcción de los cuatro carriles no estará lista en 2026 y que podría concluir a finales de 2027 o inicios de 2028.