¿Túnel, puente o estabilización? El dilema en la CA-4

Para otros expertos, la construcción de un puente sería la solución. Sin embargo, hay quienes, como Osmin Bautista, experto en desarrollo, consideran que ni un puente ni un túnel resolverían el problema. "Ni lo uno ni lo otro es la solución. Recomendaría ir devastando el cerro desde su corona e ir construyendo bermas para que el talud sea más extendido. Luego, en partes muy frágiles, lanzar concreto y, en otras, perforar anclajes activos; y en otro sector, una vez estabilizado, arroparlo con malla ciclón de altísima resistencia y enterrada mínimo dos metros", detalló Bautista a LA PRENSA.