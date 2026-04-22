Tegucigalpa se ahoga en humo: incendios rodean la capital

Ante este escenario, expertos y organismos de emergencia hacen un llamado urgente a la población para evitar el uso del fuego y denunciar quemas ilegales, en un intento por frenar una crisis que mantiene a la capital literalmente bajo humo. El sistema de monitoreo en tiempo real NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) muestra focos de calor detectados por satélites en todo el mundo. Estos se ven en Honduras.