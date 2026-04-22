Tegucigalpa se ahoga en humo: incendios rodean la capital

Tegucigalpa lleva varios días cubierta por una espesa nube de humo que ha reducido drásticamente la visibilidad en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes captadas muestran una capital opacada, con un aire pesado que se ha vuelto imposible de ignorar.
En las últimas semanas, Honduras ha registrado un aumento significativo de incendios forestales. Solo en lo que va de 2026 se contabilizan al menos 83 siniestros, afectando bosques, zacateras y zonas de matorral en varias regiones del país.
La situación es particularmente crítica en los alrededores del Distrito Central. El Cuerpo de Bomberos ha advertido sobre múltiples focos activos en zonas periurbanas que generan grandes columnas de humo que terminan desplazándose hacia la capital.
A estos incendios se suman las quemas de basura y la preparación de tierras agrícolas mediante fuego, prácticas que continúan realizándose pese a las advertencias de las autoridades.
Estas actividades generan los llamados “puntos de calor”, que liberan partículas contaminantes al ambiente y forman una capa densa de humo que cubre la ciudad desde las primeras horas del día.
Tanto Tegucigalpa como Comayagüela han sido impactadas por este fenómeno. En varios sectores, la visibilidad se ha reducido a niveles mínimos, afectando carreteras, colonias y zonas comerciales.
Conductores reportan dificultades para transitar, especialmente en horas de la mañana y la noche, cuando el humo se concentra con mayor intensidad y limita la visión en calles y bulevares.
Pero el impacto no es solo visual. La exposición constante al humo representa un riesgo directo para la salud de la población, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Especialistas advierten que la inhalación de estas partículas puede provocar irritación en ojos y garganta, crisis asmáticas y complicaciones en personas con afecciones pulmonares preexistentes.
La geografía de Tegucigalpa agrava aún más el problema. Al estar ubicada en un valle rodeado de montañas, la ciudad tiende a retener el humo, dificultando su dispersión y prolongando su permanencia en el aire.
Autoridades señalan que gran parte de esta crisis es provocada por la acción humana, principalmente por quemas ilegales y el mal manejo de residuos, lo que incrementa el riesgo de incendios descontrolados.
Ante este escenario, expertos y organismos de emergencia hacen un llamado urgente a la población para evitar el uso del fuego y denunciar quemas ilegales, en un intento por frenar una crisis que mantiene a la capital literalmente bajo humo. El sistema de monitoreo en tiempo real NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) muestra focos de calor detectados por satélites en todo el mundo. Estos se ven en Honduras.