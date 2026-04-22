Tragedia en carretera: al menos nueve muertos tras impactar autobús contra un árbol

Un trágico accidente de autobús registrado la mañana de este miércoles 22 de abril de 2026 en el municipio de Amealco, Querétaro, México, dejó un saldo preliminar de al menos nueve personas fallecidas y decenas de heridos, según reportes de autoridades y medios locales.
El percance ocurrió sobre la carretera estatal 310, en el tramo que conecta con San Juan del Río, específicamente a la altura de la zona conocida como La Muralla, donde un autobús de pasajeros se impactó violentamente contra un árbol.
De acuerdo con información difundida por la Coordinación de Protección Civil de Querétaro, la unidad quedó severamente dañada en su parte frontal tras el impacto, lo que provocó que varios ocupantes salieran proyectados hacia la carretera.
El saldo preliminar indica al menos nueve víctimas mortales y más de 20 personas lesionadas, algunas de ellas con heridas de gravedad. Varias de las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, mientras que otras recibieron atención en el lugar.
Medios locales reportaron que entre los heridos hay pacientes con fracturas y contusiones, así como al menos tres personas en estado crítico que requirieron traslado aéreo a centros hospitalarios de mayor capacidad.
El autobús transportaba aproximadamente a 36 pasajeros, la mayoría originarios de la comunidad de San Ildefonso, en el mismo municipio de Amealco, lo que ha generado profunda consternación entre los habitantes de la zona.
Autoridades municipales confirmaron el número de fallecidos y señalaron que entre los lesionados hay personas en estado grave, mientras que el resto presenta heridas menores. Asimismo, expresaron condolencias a las familias afectadas por la tragedia.
Sobre las posibles causas del accidente, reportes preliminares apuntan a que el conductor habría perdido el control de la unidad, presuntamente por exceso de velocidad o incluso por quedarse dormido, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.
Tras el siniestro, elementos de Protección Civil, paramédicos y cuerpos de seguridad de distintos municipios acudieron al lugar para realizar labores de rescate, atención médica y aseguramiento de la zona, la cual permaneció cerrada al tránsito durante varias horas.
El conductor del autobús fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales, mientras la Fiscalía de Querétaro inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar responsabilidades.