Así luce Amanda Miguel a sus 70 años recién cumplidos

Amanda Miguel llegó a los 70 años convertida en una de las artistas más representativas de la música en español. Con una carrera que supera las cuatro décadas, la cantante ha logrado mantener vigencia gracias a una voz poderosa y a interpretaciones que han acompañado a millones de personas en distintas etapas de sus vidas.
La intérprete argentina, nacionalizada mexicana, construyó una trayectoria marcada por canciones que exploran el amor, el desamor y las emociones más profundas. Su estilo apasionado la convirtió en una figura única dentro de la balada romántica latinoamericana.
Entre todos sus éxitos, hay uno que ocupa un lugar especial en la memoria colectiva del público. Se trata de "Él me mintió", tema lanzado en 1981 que no solo impulsó su carrera internacional, sino que también se transformó en un himno para generaciones enteras.
La canción logró conectar con miles de personas gracias a su intensidad emocional y a la fuerza interpretativa de Amanda Miguel. Con el paso de los años, el tema se ha mantenido vigente en conciertos, reuniones familiares, plataformas digitales y hasta en los karaokes más populares.
“Con los años uno adquiere otra sensibilidad y entiende las cosas de manera distinta. Mucha gente me pregunta cómo logro cantar "Él me mintió" siempre con la misma intensidad, pero la verdad es que nunca la interpreto igual”, expresó recientemente la artista. Asimismo, la artista, con el pasar de los años, se mantiene saludable y con un aspecto muy cuidado, siendo un ejemplo de los buenos hábitos para construir una vejez atractiva.
Por otra parte, su legado va mucho más allá de una sola canción. A lo largo de su carrera también conquistó al público con éxitos como "Castillos", "Así no te amará jamás" y "Mi buen corazón", piezas que terminaron definiendo su identidad artística y consolidando su lugar dentro de la música latina.
“A cada canción le voy sumando todo lo que vivo y siento con el paso del tiempo. Hay días en los que estoy más enojada, otros en los que estoy más tranquila o más sensible. Por eso la gente conecta tanto con mis interpretaciones, porque siempre las canto desde el corazón”, aseguró la cantante.
Lejos de vivir únicamente de sus clásicos, Amanda Miguel continúa creando nueva música. Recientemente presentó "Cómo sabe quién soy", una propuesta inédita con la que reafirma la fuerza interpretativa que la ha acompañado desde sus primeros años en los escenarios. En paralelo, sus canciones han encontrado una nueva audiencia gracias al fenómeno de "Mentiras", tanto en sus versiones teatrales como televisivas. El proyecto ha permitido que jóvenes descubran letras cargadas de dramatismo, nostalgia y emociones universales que siguen resonando décadas después de su lanzamiento.
La artista también ha demostrado una notable cercanía con las nuevas generaciones. Uno de los momentos más comentados en los últimos meses fue su encuentro con Belinda, una interacción que rápidamente se viralizó y evidenció el respeto y admiración que despierta entre artistas contemporáneos.
“Me siento muy orgullosa y agradecida de que los jóvenes sigan conectando con mi música, porque también sé que puedo ser un buen ejemplo para ellos. Siempre he sido muy cuidadosa con las canciones que interpreto y con el mensaje que transmito”, afirmó. A sus 70 años, Amanda Miguel continúa ocupando un lugar privilegiado en la música en español, respaldada por un repertorio que sigue emocionando a quienes alguna vez cantaron con el corazón roto o encontraron en sus canciones una forma de sanar.