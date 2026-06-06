Así luce Amanda Miguel a sus 70 años recién cumplidos

“Me siento muy orgullosa y agradecida de que los jóvenes sigan conectando con mi música, porque también sé que puedo ser un buen ejemplo para ellos. Siempre he sido muy cuidadosa con las canciones que interpreto y con el mensaje que transmito”, afirmó. A sus 70 años, Amanda Miguel continúa ocupando un lugar privilegiado en la música en español, respaldada por un repertorio que sigue emocionando a quienes alguna vez cantaron con el corazón roto o encontraron en sus canciones una forma de sanar.