Madonna lanza crítica a quienes graban conciertos: "Guarden sus celulares"

“Los teléfonos celulares se interponen entre las personas”, afirmó la cantante. Antes de despedirse del público presente, reforzó su mensaje con una frase directa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “¡Guarden sus jodidos celulares y conecten!”. Las declaraciones llegaron en medio de la promoción de "Confessions II – The Film", una producción de más de diez minutos desarrollada como complemento visual de las primeras seis canciones de "Confessions II", el nuevo álbum en el que Madonna ha trabajado durante aproximadamente año y medio.