Madonna lanza crítica a quienes graban conciertos: "Guarden sus celulares"

Madonna volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez por sus críticas al uso de teléfonos móviles durante los conciertos. La artista estadounidense cuestionó la necesidad de grabar cada instante de los espectáculos y defendió la importancia de vivir las experiencias en tiempo real, sin la intermediación constante de una pantalla.
La cantante realizó estas declaraciones durante la presentación de "Confessions II – The Film", el cortometraje que acompaña las primeras canciones de su próximo álbum "Confessions II". El evento tuvo lugar en el Festival de Tribeca, celebrado en Nueva York, donde la producción audiovisual fue exhibida por primera vez ante invitados especiales y seguidores.
Tras la proyección en el histórico Beacon Theatre de Manhattan, Madonna participó en una conversación con el periodista Anderson Cooper junto a los realizadores David Toro y Solomon Chase, conocidos profesionalmente como TORSO. Durante el encuentro, la estrella reflexionó sobre los cambios que la tecnología ha provocado en la manera de disfrutar los espectáculos en vivo.
La conversación giró hacia el tema de los teléfonos cuando Cooper destacó que los asistentes habían permanecido toda la noche sin acceso a sus dispositivos gracias al uso de fundas especiales Yondr, que permanecieron bloqueadas hasta la conclusión del evento. La medida permitió que el público se enfocara exclusivamente en la experiencia.
Fue entonces cuando Madonna lamentó que muchas personas sientan la necesidad de documentar constantemente lo que ocurre a su alrededor. Según explicó, esta costumbre ha transformado la forma en que las personas se relacionan entre sí y con el mundo que las rodea.
“Vine a este mundo para hacer, no para observar”, expresó la intérprete, una frase que resumió su postura sobre quienes prefieren registrar cada momento antes que experimentarlo plenamente.
Como ejemplo reciente, la artista recordó su participación en el festival "Coachella", donde compartió escenario con Sabrina Carpenter. Aunque aseguró haber disfrutado del espectáculo, confesó que le impactó observar una multitud de pantallas iluminadas en lugar de rostros atentos frente al escenario.
Madonna sostuvo que la música y el baile poseen un componente colectivo capaz de unir emocionalmente a las personas. A su juicio, esa conexión pierde fuerza cuando la atención de los asistentes se concentra más en capturar contenido para redes sociales que en participar activamente en el momento.
“Los teléfonos celulares se interponen entre las personas”, afirmó la cantante. Antes de despedirse del público presente, reforzó su mensaje con una frase directa que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “¡Guarden sus jodidos celulares y conecten!”. Las declaraciones llegaron en medio de la promoción de "Confessions II – The Film", una producción de más de diez minutos desarrollada como complemento visual de las primeras seis canciones de "Confessions II", el nuevo álbum en el que Madonna ha trabajado durante aproximadamente año y medio.
El proyecto audiovisual cuenta con la participación de figuras reconocidas como Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner, Gwendoline Christie, Richard E. Grant, Sabrina Carpenter y Lourdes Leon, hija de la artista. El cortometraje llegará oficialmente a YouTube el 8 de junio, mientras que el esperado álbum "Confessions II" será lanzado el 3 de julio bajo el sello Warner Records.