Klopp da revés a Riquelme: la dura respuesta tras su anuncio con Real Madrid

El Real Madrid vive momentos de tensión a lo interno con las elecciones a la presidencia. El viernes Riquelme anunció que si llega a ganar llevaría a Klopp a los banquillos de la institución blanca y desde el entorno del estratega responden.
Enrique Riquelme, candidato a la presidencia, anunció que si gana las elecciones a Florentino Pérez, su director deportivo, Raúl González, contactará con el técnico alemán para ofrecerle liderar el nuevo proyecto deportivo de la entidad.
Según el empresario, el exdelantero madridista le ha trasladado desde su incorporación "un único nombre" para ocupar el banquillo: el de Jürgen Klopp, al que calificó como "uno de los mejores entrenadores de nuestro tiempo".
Aunque, reconoció que Klopp manifestó públicamente en los últimos meses su intención de no regresar a los banquillos a corto plazo y que rechazó diversas propuestas, pero consideró que el desafío de dirigir al Real Madrid podría ser diferente.
Las declaraciones de Riquelme se viralizaron, por lo que generó también la respuesta por parte del entorno del entrenador alemán.
Marc Kosicke, agente de Jürgen Klopp, resaltó que el alemán se mantiene en su postura y no regresaría a los banquillos por el momento.
Marc Kosicke, señaló que Kloop está feliz en el proyecto deportivo de la multinacional Red Bull y que no tiene intención de regresar a los banquillos.
"¡Es molesto! Jürgen Klopp está feliz en su rol en Red Bull y no tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club", dijo su agente a medios alemanes.
"El capítulo del Real Madrid está actualmente cerrado para él, especialmente en la situación actual y las circunstancias", expresó el agente a Sky Alemania.
Tras estas declaraciones, la respuesta de Riquelme no se hizo esperar y a pesar de ello, Riquelme se mostró optimista pese a las elecciones de este domingo.
Pese a estas declaraciones, Riquelme se mostró optimista: "Traer a los mejores es fácil cuando hay estabilidad, profesionales y la jerarquía está entre las partes. Es la base fundamental para que, a un grandísimo entrenador como Klopp, tratar de convencerlo para que venga a entrenar al Real Madrid", incidió Riquelme.
A juicio del aspirante a desbancar a Florentino Pérez, "el único entrenador" que maneja su candidatura es el que fuera durante nueve temporadas técnico del Liverpool hasta junio de 2024, cuando se embarcó en el proyecto de Red Bull.
"Es un grandísimo entrenador que está ahora en una gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero hemos dejado claro al madridismo y al socio que si soy presidente, a partir del lunes Raúl intentará traerlo al Real Madrid. Es nuestro único entrenador en este momento. En una situación de estabilidad de club, trataremos de convencerlo para que venga", añadió Riquelme.
Además de Klopp, el empresario alicantino se ha comprometido a fichar al delantero noruego Erling Haaland -noticia desmentida por el Manchester City y el entorno del jugador- y al centrocampista español Rodri Hernández, también del conjunto inglés.
Por su parte, Florentino Pérez anunció que de mantenerse en el cargo traerá de regreso a Mourinho. Lo hizo a través de un video donde el portugués le da el "Sí".