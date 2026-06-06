Klopp da revés a Riquelme: la dura respuesta tras su anuncio con Real Madrid

"Es un grandísimo entrenador que está ahora en una gran proyecto deportivo. No tiene intención de entrenar a ningún club, pero hemos dejado claro al madridismo y al socio que si soy presidente, a partir del lunes Raúl intentará traerlo al Real Madrid. Es nuestro único entrenador en este momento. En una situación de estabilidad de club, trataremos de convencerlo para que venga", añadió Riquelme.