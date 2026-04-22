Joven hondureño enfrenta posible deportación tras conducir sin licencia en USA

Un estudiante hondureño de secundaria, identificado como Axel Ríos, fue detenido el 27 de marzo en Dunwoody, Georgia, tras no obedecer una señal de alto (“Stop”) y conducir sin licencia.
Posteriormente, fue trasladado a la cárcel del condado de DeKalb, donde las autoridades detectaron que tenía una orden de deportación vigente. Por esta razón, quedó bajo custodia de las autoridades migratorias.
Según el Departamento de Policía de Dunwoody, el joven fue detenido luego de que los agentes observaran que no respetó una señal de alto. Durante la verificación, confirmaron que no portaba licencia de conducir, una infracción que en el estado de Georgia puede derivar en arresto.
La situación del joven se agravó cuando las autoridades detectaron una orden de retención migratoria. Posteriormente, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 29 de marzo, donde permanece bajo detención desde hace varias semanas.
Axel Ríos llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas cuatro años, acompañado de su madre, Kelin Ríos.
Su madre explicó a la prensa que decidió abandonar Honduras debido a un contexto familiar marcado por la violencia doméstica. Según su testimonio, el objetivo del viaje era solicitar asilo.
La familia residió en Florida antes de mudarse a Georgia. De acuerdo con su versión, este cambio de domicilio habría sido el factor que ocasionó que dejaran de recibir notificaciones relacionadas con su proceso migratorio.
Esta situación tuvo repercusiones en el caso, ya que cuando una persona no comparece o no responde a las citaciones, el proceso migratorio puede continuar sin su presencia. En ese contexto, se dictó una orden final de deportación en su contra.
La madre aseguró que su hijo “no conoce Honduras” y que únicamente guarda algunos recuerdos, también describió la situación como difícil, “ha sido muy dura”.
Este martes 21 de abril, el representante del joven se reunirá con autoridades del ICE para analizar el caso y discutir qué posibles soluciones podrían darse a la situación.