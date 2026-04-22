Difunden fotografías de "La Morena", presunta sicaria del CJNG

La circulación en redes sociales de la imagen de una mujer identificada con el alias de “La Morena” ha generado diversas versiones sobre su presunta vinculación con el crimen organizado en México.
De acuerdo con reportes, la mujer estaría relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Sin embargo, hasta el momento no existe información pública de autoridades que valide esta relación.
Las especulaciones también se extienden sobre la zona donde operaría. Algunas versiones la ubican en áreas donde el CJNG mantiene confrontaciones con el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), en medio de disputas por el control territorial.
Otros reportes la sitúan en la región de Tierra Caliente, en Michoacán, donde esa organización criminal sostiene enfrentamientos con grupos rivales como Cárteles Unidos.
La difusión del caso ha provocado debate en plataformas digitales, aunque la información disponible se basa principalmente en versiones no verificadas.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) surgió alrededor de 2010 como una ramificación del Cártel de Milenio, tras la muerte del capo Ignacio "Nacho" Coronel, operador del Cártel de Sinaloa. Originalmente conocidos como "Los Matazetas", este grupo se presentó inicialmente con un discurso de "justicieros" que buscaban limpiar las plazas de las extorsiones y secuestros perpetrados por Los Zetas.
Sin embargo, tras una violenta ruptura con sus antiguos aliados, el CJNG consolidó su propia estructura bajo una ideología de control territorial absoluto, expandiéndose con una rapidez sin precedentes en la historia del narcotráfico en México.
La organización estuvo liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", un exoficial de policía de Michoacán que se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. Bajo su mando, el cártel adoptó una disciplina cuasi militar y una estructura jerárquica rígida. El Mencho logró mantenerse en la clandestinidad a pesar de las intensas operaciones gubernamentales, convirtiéndose en una figura mítica y temida.