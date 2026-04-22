Difunden fotografías de "La Morena", presunta sicaria del CJNG

La organización estuvo liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", un exoficial de policía de Michoacán que se convirtió en uno de los hombres más buscados del mundo. Bajo su mando, el cártel adoptó una disciplina cuasi militar y una estructura jerárquica rígida. El Mencho logró mantenerse en la clandestinidad a pesar de las intensas operaciones gubernamentales, convirtiéndose en una figura mítica y temida.