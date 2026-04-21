Por "error" mataron a la doctora Bertha Burciaga cuando iban en su camioneta

La doctora Bertha Burciaga Morán murió tras ser atacada por policías estatales durante una persecución en la autopista México–Tuxpan, en medio de una presunta confusión.
Elementos de seguridad durante el operativo en la Autopista México–Tuxpan donde ocurrió la tragedia. Zona donde fue atacado por error el vehículo en el que viajaba la doctora Bertha Burciaga Mora.
La doctora Bertha Burciaga Mora perdió la vida tras ser confundida su unidad en un operativo policial.
Autoridades estatales y federales participaron en la persecución de un vehículo robado. El vehículo en el que viajaba la médica no correspondía al objetivo del operativo policial.
Escena del operativo que terminó en la muerte de una médica por un presunto error de identificación.
Familiares y gremio médico exigen justicia tras la muerte de la doctora Burciaga Mora.La otra ocupante del vehículo resultó gravemente herida durante el ataque armado.
Persecución policial en la que se habría originado la confusión que derivó en la tragedia.
Autoridades investigan fallas en los protocolos de uso de la fuerza en el operativo.
El caso ha generado indignación y cuestionamientos sobre la actuación policial.