Nick y Charlie se despiden: así será Heartstopper Forever

Netflix confirmó que Heartstopper Forever, la película que pondrá fin a la exitosa serie juvenil, se estrenará el 17 de julio de 2026, coincidiendo con el cuarto aniversario del debut de la ficción. El largometraje adaptará el sexto volumen de las novelas gráficas de Alice Oseman y marcará la despedida definitiva de Nick y Charlie.
Heartstopper se estrenó en abril de 2022 y rápidamente se convirtió en un fenómeno global gracias a su retrato sensible del primer amor adolescente.
Consta de tres temporadas que narran la evolución de la relación entre Nick Nelson y Charlie Spring, así como las historias de su grupo de amigos.
La primera temporada fue un éxito rotundo, con millones de visualizaciones en sus primeras semanas y un impacto viral en redes sociales.
Sin embargo, la tercera temporada registró una caída del 30 % en la audiencia respecto a la segunda, lo que generó dudas sobre la continuidad del proyecto.
Ante este escenario, Netflix optó por cerrar la historia con una película en lugar de producir una cuarta temporada. La película Heartstopper Forever se estrenará el 17 de julio de 2026 en Netflix bajo la dirección de Wash Westmoreland y guion de Alice Oseman. Kit Connor (Nick) y Joe Locke (Charlie), también serán productores ejecutivos.
La historia retomará los eventos tras el final de la tercera temporada. Nick se prepara para ingresar a la universidad, mientras Charlie gana confianza en el colegio. El gran dilema será si su relación puede sobrevivir a la distancia y a los cambios personales.
Oseman aseguró que el formato cinematográfico permitirá una narrativa más sofisticada y envolvente, sin necesidad de cliffhangers en cada episodio. La autora describió la película como una “despedida hermosa y emotiva”, que celebrará lo que Heartstopper ha significado para los fans.
Además de Connor y Locke, regresan William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood y Leila Khan. La filmación se realizó en 2025 y concluyó en julio de ese año. La película es producida por See-Saw Films.
Heartstopper se convirtió en un referente de la representación LGBTQ+ en la televisión juvenil. La serie generó una comunidad global de seguidores que acompañó cada temporada con campañas en redes sociales y fan art. Los fans esperan un cierre emotivo y honesto, que mantenga la esencia de la serie y ofrezca pistas sobre el futuro de los personajes.