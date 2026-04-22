Nick y Charlie se despiden: así será Heartstopper Forever

Heartstopper se convirtió en un referente de la representación LGBTQ+ en la televisión juvenil. La serie generó una comunidad global de seguidores que acompañó cada temporada con campañas en redes sociales y fan art. Los fans esperan un cierre emotivo y honesto, que mantenga la esencia de la serie y ofrezca pistas sobre el futuro de los personajes.