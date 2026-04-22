Rauw Alejandro estrenará canción para el Mundial de Fútbol 2026

"Algo se está moviendo donde todo está pasando. Un momento que sigue el ritmo del juego, de esos que no se repiten, impulsado por la energía que conecta a millones. Desde la cancha hasta cada lugar donde se vive el Mundial, se vuelve parte del movimiento", dice la web del artista acerca de este lanzamiento. "Lo que viene no se ha visto antes. Muy pronto, el juego se vive diferente", advierte su equipo.