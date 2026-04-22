Rauw Alejandro estrenará canción para el Mundial de Fútbol 2026

Rauw Alejandro ha demostrado ser uno de los artistas más versátiles de la escena de la música urbana a nivel internacional. El puertorriqueño se ha movido por el reggaeton, la salsa, la bomba, el pop, el dancepop, el R&B, y mucho más.
Una fusión de sonidos que hacen que la definición de su estilo se complique cada vez más. Pero él ha dejado claro que no entiende de límites. Y por ello ahora va a llegar su música al Mundial de Fútbol.
El artista se prepara para el lanzamiento de Dando Vueltas, una canción que verá la luz en la madrugada del 23 de abril (en España) y que nos preparará para uno de los campeonatos más seguidos a nivel internacional.
"Algo se está moviendo donde todo está pasando. Un momento que sigue el ritmo del juego, de esos que no se repiten, impulsado por la energía que conecta a millones. Desde la cancha hasta cada lugar donde se vive el Mundial, se vuelve parte del movimiento", dice la web del artista acerca de este lanzamiento. "Lo que viene no se ha visto antes. Muy pronto, el juego se vive diferente", advierte su equipo.
De momento se desconoce cómo sonará, pero a juzgar por los segundos que podemos escuchar en el adelanto disponible en Youtube, todo apunta a que será una mezcla de reggaeton y otros ritmos tropicales los que protagonicen este lanzamiento.
Y no solo eso. En el adelanto del videoclip puede verse al propio Rauw jugando con el balón y luciendo una camiseta con el número 93 y el nombre de Raúl, el alter ego que ha protagonizado su era de Cosa Nuestra.
Este lanzamiento llega en un momento muy especial en la carrera de Rauw. Hace unos días, se conoció la noticia sobre su alianza con los coreógrafos de Michael Jackson, con los que ya trabaja mano a mano para dar forma a su nueva era musical.
Y eso no es todo. También quiso desvelar a sus fans que está trabajando en un álbum en el que va a seguir arriesgándose.
Para amenizar la espera, asegura el estreno de varias colaboraciones con gente a la que admira. ¿Se acerca la etapa más creativa e impactante de Rauw Alejandro?
El artista sigue generando grandes expectativas con sus proyectos originales sin perder su escencia con el estilo urbano, sus raíces de Puerto Rico y admiración por artistas legendarios como Michael Jackson, Chris Brown y Bruno Mars.