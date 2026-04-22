Christian Nodal toma drástica decisión tras supuesta separación con Ángela Aguilar

En las últimas semanas el nombre del cantante de música regional, Christian Nodal, apareció en las portadas de los medios de la farándula después de que trascendiera que se separó de su esposa, Ángela Aguilar, a raíz de la controversia por el video oficial de su sencillo "Un vals".
De acuerdo con distintos reportes, el matrimonio habría tomado la decisión de separarse tras una fuerte discusión en la que también estuvo involucrado, Pepe Aguilar, papá de Ángela Aguilar.
En la reciente transmisión del programa de Elisa Beristain, los conductores hablaron de la supuesta separación de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En el reporte se detalló que el cantante de "Adiós amor" habría tomado una fuerte decisión contra su suegra, Aneliz Álvarez, por lo que aquí te presentamos toda la verdad.
De acuerdo con el reporte que se dio, Christian Nodal, una de las grandes voces del regional mexicano, habría dejado de seguir en redes sociales a su suegra, Aneliz Álvarez, mamá de Ángela Aguilar, lo que de alguna manera destaparía una crisis en el matrimonio.
Ante la información que dieron en el programa de espectáculos, los usuarios en redes sociales dijeron que el intérprete de "De los besos que te di" nunca siguió a su suegra en Instagram, por lo que no se puede comprobar si realmente la dejó de seguir.
En su cuenta en Instagram, el cantante nacido en Sonora sí sigue a su esposa, Ángela Aguilar, y a los demás integrantes de la familia como Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar y Aneliz Aguilar.
En julio de 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por el civil.
Hace unas semanas, el cantante de "De los besos que te di" y "Adiós amor" concedió una entrevista en la que dijo que su boda religiosa sería pospuesta por la inseguridad en México.
En días recientes trascendió que el matrimonio está separado por la controversia que generó el video "El vals".
Por el momento ninguno de los cantantes ha hablado sobre este rumor.