¿Se defenderá en libertad? Esto se sabe del conductor del carro en el que iba Hernán Martínez

El proceso judicial contra Marco Tulio Sauceda, conductor del vehículo en el que se transportaba el tiktoker Hernán Martínez, avanza este miércoles después de su muerte, confirmada el pasado 18 de abril tras el fatal accidente en Tegucigalpa.
El caso ha generado atención debido a que el imputado enfrenta, por ahora, medidas sustitutivas, lo que abre la interrogante sobre si continuará defendiéndose en libertad mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, confirmó que ya se llevó a cabo la audiencia de declaración de imputado contra Marco Tulio Sauceda.
“Ya se tomó una audiencia de declaración de imputado para el ciudadano Marco Tulio Sauceda, acusado por lesiones graves en perjuicio, en este momento, pues, de Hernán Martínez y otra persona”, detalló Castillo.
Castillo explicó que la audiencia inicial fue programada para el próximo 28 de abril, momento clave en el que se evacuarán medios de prueba y se definirá el rumbo del proceso judicial.
“La audiencia inicial quedó agendada para el martes 28 de abril a las 8:30 de la mañana, que es el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba”, indicó.
La portavoz también señaló que, tras el fallecimiento de Hernán Martínez, el Ministerio Público podría ampliar la acusación.
En cuanto a la situación legal actual del imputado, Castillo precisó que Sauceda se encuentra bajo medidas sustitutivas.
“Él está actualmente con medidas sustitutivas, contempladas en el artículo 173, #6, que es la de firmar periódicamente en el juzgado”, explicó.
No obstante, aclaró que será durante la audiencia inicial cuando se determine si la acusación cambia formalmente y si las medidas cautelares se modifican.
“Es en la audiencia inicial donde se podrían ampliar las acusaciones y con los medios de prueba se sabrá si hay o no ampliación”, agregó la portavoz judicial.
Las investigaciones apuntan a que el conductor habría perdido el control del automóvil, posiblemente por una distracción vinculada al uso del teléfono celular, además de que el exceso de velocidad habría sido un factor determinante.
Entre lágrimas, aplausos y muestras de cariño, familiares, amigos y seguidores despidieron el pasado lunes de Hernán Martínez, durante su sepelio en el cementerio municipal de Cofradía.
El hecho ocurrió la noche del 15 de abril en el anillo periférico de Tegucigalpa, cuando Martínez se conducía en un vehículo tipo pick-up junto a otras personas. El joven falleció el 18 de abril, tras permanecer varios días en estado crítico, mientras que otro ocupante resultó herido.