CN y directiva del IHSS impulsarán decreto de emergencia para frenar desabastecimiento

Tegucigalpa.

​La salud en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en una carrera de obstáculos y gastos de bolsillo.

A través de un mecanismo de compra diferenciado buscarán resolver la crisis de insumos y citas que asfixia a los derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

​El problema medular radica en la rigidez del sistema de contrataciones del Estado. Esto ha provocado que las licitaciones se estanquen en trámites administrativos mientras las farmacias del IHSS permanecen vacías.

​"La Comisión de Salud de este Congreso está en la mayor disposición de darles ese acompañamiento y apoyarles en lo que necesite el Seguro Social, para que pueda abastecer de medicamento y material médico quirúrgico y así darle una respuesta a los derechohabientes", afirmó Cosenza.

​Este martes, la Comisión de Salud del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Roberto Cosenza, sostuvo una reunión clave con los representantes de la junta directiva del IHSS, donde convergen el sector privado ( Cohep y CCIT ), el sector público a través de la Secretaría de Trabajo y representantes de las centrales obreras.

Tras años de una gestión cuestionada, la nueva realidad de la institución ha obligado a un acercamiento urgente entre el Poder Legislativo y las autoridades del IHSS para evitar el colapso total del sistema de atención médica.

​Para romper este ciclo, se ha planteado la creación de un decreto de emergencia que permita agilizar la inversión. No se trata de falta de fondos, pues la institución cuenta con el presupuesto necesario, sino de una incapacidad histórica para ejecutarlo con la celeridad que demanda la medicina moderna y la urgencia de los pacientes en lista de espera.

​"Sabemos que los procesos de compras llevan mucha burocracia, sobre todo en el sector salud; no podemos estar comprando igual que otras secretarías una bolsa de clavos o cemento, aquí hay que saber priorizar y trabajar en un mecanismo de compra completamente diferente", detalló el parlamentario nacionalista.

​La propuesta técnica será afinada este jueves por la junta directiva del Congreso y la dirección del IHSS. El objetivo es entregar al Congreso Nacional un borrador que no solo autorice compras directas bajo vigilancia, sino que establezca una planificación estratégica para que la emergencia no se convierta en la norma, sino en el puente hacia una gestión eficiente.

​Uno de los puntos más críticos discutidos fue la deshumanización de la atención, donde el paciente, además de aportar sus cotizaciones, debe acudir a farmacias privadas para comprar desde gasas hasta materiales quirúrgicos antes de entrar al quirófano.

Esta práctica, que se ha vuelto "normal" en los pasillos del IHSS, es lo que el nuevo decreto busca erradicar de inmediato.

​"Esperamos que la junta directiva y la dirección ejecutiva nos hagan una propuesta que venga a satisfacer a todas las partes y sobre todo al derechohabiente que día a día va a estos establecimientos en busca de salud", expresó Cosenza.

​Además del desabastecimiento, el Congreso Nacional busca devolverle la gobernanza a la institución. Tras años de estar bajo el mando de juntas interventoras que no lograron soluciones de fondo, la apuesta actual es fortalecer la figura de la junta directiva y la dirección ejecutiva para que retomen el control administrativo y médico sin tutelajes externos.​​"Se ha llegado a un acuerdo de que se va a trabajar en equipo; venimos de una junta interventora y hay que recuperar la gobernanza de esta institución, no queremos volver a juntas interventoras y por eso se tiene que posicionar a la directiva", concluyó el titular de la Comisión de Salud.