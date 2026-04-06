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Sin síntomas por cianuro dos mujeres hospitalizadas en el IHSS

Dos víctimas del accidente entre un bus y una rastra en Quimistán, Santa Bárbara, permanecen estables y sin signos de intoxicación por cianuro en el IHSS de la zona norte.

Sin síntomas por cianuro dos mujeres hospitalizadas en el IHSS

Andrea Córdoba, gerente de Epidemiología del IHSS.
San Pedro Sula, Honduras

Dos de las víctimas del accidente entre un bus y una reastra en Quimistán, Santa Bárbara, permanecen estables y sin sintomas por contamación a cianuro en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la zona norte.

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Andrea Córdoba, gerente de Epidemiología del IHSS, informó que las pacientes, identificadas como Keidy Suyapa Rodríguez, de 40 años, y Ledy Meza, de 53, se encuentran conscientes, orientadas y en condición estable desde su ingreso al centro asistencial.

Rodríguez presenta fracturas en la escápula y clavícula izquierda, así como en el fémur derecho, además de anemia derivada de la pérdida de sangre. Mientras tanto, Meza sufrió trauma facial y lumbar. También padece de artritis reumatoide como antecedente médico.

La especialista indicó que ambas pacientes no presentan signos ni síntomas de intoxicación por cianuro, aunque continúan bajo vigilancia debido a que los efectos pueden manifestarse de forma temprana o tardía.

“Se mantienen conscientes, orientadas y con una condición estable, pero están siendo evaluadas por diferentes especialidades para garantizar el manejo oportuno de sus lesiones”, explicó Córdoba.

¿Qué hacer con los síntomas de cianuro?

Las autoridades médicas hicieron un llamado a las personas que estuvieron en el lugar del incidente a estar atentas a posibles síntomas de intoxicación, como mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dificultad para respirar o pérdida de conciencia.

Asimismo, recomendaron que, en caso de presentar alguno de estos signos, acudan de inmediato a un centro médico y eviten automedicarse, ya que este tipo de intoxicaciones debe ser tratado por personal especializado.

Lugar del accidente entra una rastra y un bus con pasajeros en Quimistán, Santa Bárbara.

Lugar del accidente entra una rastra y un bus con pasajeros en Quimistán, Santa Bárbara.

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Redacción La Prensa
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