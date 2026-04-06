“No hay contaminación por cianuro”, aclaran autoridades tras accidente en Quimistán

San Pedro Sula, Honduras

Las autoridades aclararon este lunes que no existe contaminación por cianuro en los heridos trasladados a centros asistenciales tras el accidente ocurrido el Domingo de Resurrección en Quimistán, Santa Bárbara. El pronunciamiento surge luego de que circulara información falsa que generó alarma, incluso en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde se atiende a cuatro de los lesionados. “Hay una desinformación que los heridos y los fallecidos que llegaron a San Pedro Sula van contaminados y eso no es cierto”, explicó el capitán Alberto Romero, del Cuerpo de Bomberos de Quimistán. Asimismo, detalló que las condiciones climáticas evitaron cualquier riesgo de exposición a gases tóxicos.

“En Quimistán hay buen calor. El cianuro reacciona con la humedad, con el sereno de lo fresco. Esa es su reacción”, agregó. En ese sentido, aseguró que no hubo liberación de sustancias peligrosas durante la emergencia. “No hubo emanación de gas o de vapor porque el cianuro está en sólido, está granulado”, aclaró. El cianuro en estado granulado o sólido presenta un menor riesgo de contaminación porque no se evapora fácilmente. A diferencia del cianuro líquido o en forma de gas, los gránulos no liberan vapores tóxicos al ambiente de manera espontánea. Esto significa que mientras se mantengan secos y sin contacto con humedad, no generan gases peligrosos que puedan ser inhalados, lo que reduce significativamente la exposición inmediata para las personas cercanas.

Heridos no representan riesgo

Las autoridades del Cuerpo de Bomberos también enfatizaron que los pacientes heridos trasladados a San Pedro Sula no están contaminados ni representan peligro para otras personas. “Los heridos en ningún momento están contaminados los que llegaron y fueron trasladados. Nadie del entorno fue contaminado”, afirmaron. Explicaron que las medidas implementadas durante la atención responden estrictamente a protocolos de seguridad.

“No tomamos precauciones porque estamos contaminados, sino que tomamos precauciones porque así lo dicta el protocolo”, indicaron. Además, hicieron un llamado a evitar el pánico generado por información no verificada. “Les aclaro esto para que no creamos en rumores y en cosas que no tienen sentido”, finalizó el capitán Alberto Romero.

Tragedia vial

El accidente ocurrió en la cuesta de Los Limones, en Quimistán, Santa Bárbara, cuando una rastra que transportaba cianuro perdió el control presuntamente por fallas en los frenos. El furgón se desprendió del cabezal e impactó contra un autobús tipo coaster que se dirigía hacia Tegucigalpa. Tras el choque, el contenedor cayó sobre la unidad, provocando una tragedia.