Semana Santa cierra con tragedia vial en pleno Domingo de Resurrección

Lo que inició como una celebración y un momento de descanso para miles de familias veraneantes en esta Semana Santa, terminó convertido en tragedia en pleno Domingo de Resurrección.
El destino decidió cerrar la semana de manera fatal y dramática, con ocho personas que perdieron la vida en un fuerte accidente en la cuesta de Los Limones, desvío a Santa Cruz Minas, en Quimistán, Santa Bárbara, cuando un furgón cargado de cianuro registró fallas en sistema de frenos, perdiendo el control y cayendo sobre un bus de turistas procedente de Esquipulas, Guatemala, en su viaje hacia Tegucigalpa.
La tragedia, que no figuró en el reporte oficial de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), mientras daban una conferencia de prensa en la capital el domingo, tiñó de luto el final de un período que prometía descanso y alegría para todos en nuestro país.
En su último informe durante ocho días de operación, las autoridades registraron 3 personas fallecidas en accidentes viales y 18 por sumersión, de los cuales, el 40% de casos estuvo vinculado al consumo de bebidas alcohólicas y a la falta de habilidades para nadar como una muestra de imprudencia. Pese a advertencias sobre crecida de ríos por lluvias, muchas personas decidieron ignorarlas, exponiéndose innecesariamente y, en algunos casos, perdiendo la vida.
Por otro lado, 55 personas resultaron heridas, además de 31 accidentes vehículares entre choque y volcamientos, así como una persona desaparecida.
Se consignaron 274 pruebas de alcoholemia positivas, el decomiso de 380 vehículos y 10 lanchas, mientras que se retuvieron 3 embarcaciones. Se llevaron a cabo 4,298 decomisos de licencias y 739 destrucciones de alimentos en mal estado.
En balnearios y playas se realizaron 1,625 patrullajes terrestres y 1,424 patrullajes en playas, además de 1,949 supervisiones recreativas. Se cerraron 31 bares, 54 centros recreativos y 17 otros establecimientos por incumplimiento de normas.
El operativo incluyó 3,231 servicios hospitalarios, 2,286 atenciones prehospitalarias, 278 traslados en ambulancias y 148 personas rescatadas en distintas emergencias.
El 911 recibió 4,340 llamadas, se entregaron 2,183 kits de verano y se proporcionaron 3,241 servicios de hidratación. Además, se aplicaron vacunas contra sarampión (64) y tos ferina (20). El movimiento de turistas alcanzó cifras importantes, con 32,365 pasajeros en buques de pasaje, 9,129 en lanchas, 2,238 en vuelos nacionales y 115 en destinos marítimos.
Respiro económico
La Semana Santa contabilizó una movilización de más de 1.6 millones de viajeros, de los cuales 670,000 fueron hondureños realizando turismo interno, lo que representó un 53% más que el año pasado.
El 1 de abril fue el día de mayor movimiento, coincidiendo con el inicio del feriado de la empresa privada. Las principales ciudades de destino fueron La Ceiba, Copán Ruinas, La Esperanza, Trujillo y Roatán, donde el 78% de los turistas pernoctó, mientras que el resto regresó en el día, aportando significativamente a la derrama económica del país.
Por su parte, Migración reportó la llegada de 69,000 turistas extranjeros durante la misma semana. Comerciantes, hoteleros y operadores turísticos coincidieron en que la afluencia superó las expectativas, favoreciendo a la economía.
Regreso
Luego de varios días de descanso, convivencia familiar y turismo, los veraneantes comenzaron a retornar el fin de semana a sus lugares de trabajo, dando por concluido el período de Semana Santa, uno de los más esperados del año.
Desde horas de la tarde del sábado y mañana del domingo, las principales carreteras que conectan destinos turísticos mostraron enorme flujo vehicular, con turistas que aprovecharon el feriado para visitar playas, ríos y centros recreativos.
“Es momento de endurecer medidas y establecer sanciones contra la irresponsabilidad, tanto de padres de familia como de personas bajo los efectos del alcohol que ponen en riesgo su vida, la de otros hondureños e incluso la de sus propias familias. Propondremos la incorporación del Ministerio Público para la determinación precisa de las causas de muerte y presentaremos ante el Congreso Nacional iniciativas de ley firmes, orientadas a proteger la vida por encima de todo en las movilizaciones masivas”, expresó el ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez.
La Conapremm mantuvo operativos de control y seguridad en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar un retorno ordenado y prevenir accidentes de tránsito. Estos dispositivos incluyeron retenes, asistencia vial y monitoreo constante en las carreteras más transitadas.