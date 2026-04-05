Semana Santa cierra con tragedia vial en pleno Domingo de Resurrección

San Pedro Sula, Honduras.

Lo que inició como una celebración y un momento de descanso para miles de familias veraneantes en esta Semana Santa, terminó convertido en tragedia en pleno Domingo de Resurrección.

El destino decidió cerrar la semana de manera fatal y dramática, con ocho personas que perdieron la vida en un fuerte accidente en la cuesta de Los Limones, desvío a Santa Cruz Minas, en Quimistán, Santa Bárbara, cuando un furgón cargado de cianuro registró fallas en sistema de frenos, perdiendo el control y cayendo sobre un bus de turistas procedente de Esquipulas, Guatemala, en su viaje hacia Tegucigalpa.

La tragedia, que no figuró en el reporte oficial de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), mientras daban una conferencia de prensa en la capital el domingo, tiñó de luto el final de un período que prometía descanso y alegría para todos en nuestro país.

En su último informe durante ocho días de operación, las autoridades registraron 3 personas fallecidas en accidentes viales y 18 por sumersión, de los cuales, el 40% de casos estuvo vinculado al consumo de bebidas alcohólicas y a la falta de habilidades para nadar como una muestra de imprudencia. Pese a advertencias sobre crecida de ríos por lluvias, muchas personas decidieron ignorarlas, exponiéndose innecesariamente y, en algunos casos, perdiendo la vida.

Por otro lado, 55 personas resultaron heridas, además de 31 accidentes vehículares entre choque y volcamientos, así como una persona desaparecida.

Se consignaron 274 pruebas de alcoholemia positivas, el decomiso de 380 vehículos y 10 lanchas, mientras que se retuvieron 3 embarcaciones. Se llevaron a cabo 4,298 decomisos de licencias y 739 destrucciones de alimentos en mal estado.

En balnearios y playas se realizaron 1,625 patrullajes terrestres y 1,424 patrullajes en playas, además de 1,949 supervisiones recreativas. Se cerraron 31 bares, 54 centros recreativos y 17 otros establecimientos por incumplimiento de normas.