Transportistas de carga pesada amenazan con paro por alza en combustibles

Tegucigalpa, Honduras

El sector de transporte de carga pesada anunció este domingo un paro total de labores y la posible toma de varias carreteras del país, debido al incumplimiento en el ajuste de tarifas frente al incremento en los costos operativos, especialmente el combustible.

La medida afectaría rutas estratégicas como la CA-5 Norte, Puerto Cortés, San Lorenzo, Danlí, La Ceiba y la salida hacia El Progreso, según informaron los transportistas.

“Cuando el combustible se encarece, se dispara todo: llantas, repuestos y todo lo que conlleva el traslado de un camión con mercancías. En lo que va de este gobierno, hemos tenido un incremento de casi 50 lempiras y no hemos visto un solo lempira de aumento en las tarifas de acarreo. Ya estamos operando en rojo”, afirmó Juan Fiallos, dirigente del sector.

El dirigente señaló que el paro podría ejecutarse entre martes y miércoles de esta semana si no se alcanza un acuerdo con el Gobierno que garantice tarifas justas.

En un comunicado, la Asociación Nacional de Transportistas Unitarios de Honduras (ASOTRAUNH) justificó la medida: “Se ha tomado la decisión de realizar un paro total de labores, motivado por el incumplimiento por parte de la empresa privada en el pago del valor correspondiente al flete”.