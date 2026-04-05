Más de 200 conductores dieron positivo a alcohol en Semana Santa

Un total de 221 conductores fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol durante la Semana Santa 2026, según el reciente informe del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), que resume las incidencias registradas a nivel nacional durante el feriado.
Durante los operativos instalados en carreteras y zonas turísticas, las autoridades realizaron 2,710 pruebas de alcoholemia. De ese total, más de 200 confirmaron consumo de alcohol, lo que derivó en sanciones inmediatas para los infractores.
Como parte de las medidas, se retuvieron 3,725 licencias de conducir y se decomisaron 302 vehículos, en un esfuerzo por reducir riesgos y prevenir accidentes durante uno de los períodos de mayor movilidad del año.
Las acciones de control también se extendieron a establecimientos comerciales. En total, 23 bares, 50 centros recreativos y otros 17 negocios fueron cerrados por incumplir las normativas vigentes.
El informe destaca, además, una elevada movilización de personas a nivel nacional, principalmente hacia destinos turísticos y zonas costeras.
En el transporte marítimo, 26,652 viajeros se desplazaron en buques de pasaje, mientras que 7,718 lo hicieron en lanchas, reflejando la alta demanda en rutas acuáticas durante la temporada.
Por su parte, el transporte aéreo nacional registró 1,707 pasajeros distribuidos en 32 itinerarios, según los datos oficiales.
En cuanto a los incidentes, las autoridades reportaron al menos 20 fallecimientos hasta la tarde del Sábado de Gloria, marcando uno de los indicadores más sensibles del informe.
De estas muertes, 17 fueron provocadas por asfixia por sumersión, mientras que tres se registraron a causa de accidentes de tránsito.
El balance también incluye el ingreso de 98,383 personas al país durante la Semana Santa, de las cuales 57,675 son extranjeros y 40,708 hondureños que retornaron desde el exterior.