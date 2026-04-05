Más de 200 conductores dieron positivo a alcohol en Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.

Un total de 221 conductores fueron detectados manejando bajo los efectos del alcohol durante la Semana Santa 2026, según el reciente informe del Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), que resume las incidencias registradas a nivel nacional durante el feriado.

Durante los operativos instalados en carreteras y zonas turísticas, las autoridades realizaron 2,710 pruebas de alcoholemia. De ese total, más de 200 confirmaron consumo de alcohol, lo que derivó en sanciones inmediatas para los infractores.

Como parte de las medidas, se retuvieron 3,725 licencias de conducir y se decomisaron 302 vehículos, en un esfuerzo por reducir riesgos y prevenir accidentes durante uno de los períodos de mayor movilidad del año.