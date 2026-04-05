Salvadoreños entre los viajeros que más ingresaron a Honduras durante Semana Santa 2026

Tegucigalpa, Honduras

La Semana Santa 2026 dejó un intenso movimiento en los puntos migratorios de Honduras, con filas constantes en aduanas, aeropuertos y pasos fronterizos que evidenciaron el dinamismo propio del feriado. Las autoridades reportaron que miles de personas cruzaron las fronteras del país tanto para vacacionar como para reencontrarse con sus familias, marcando uno de los periodos de mayor circulación de viajeros en lo que va del año.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM) reflejan que durante el asueto ingresaron 98,383 personas al territorio nacional. De ese total, 57,675 fueron visitantes extranjeros, mientras que 40,708 correspondieron a hondureños procedentes del exterior, en una dinámica que mostró un flujo equilibrado entre turismo y retorno de connacionales. El director del INM, Carlos Cordero, destacó que el despliegue operativo en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas permitió gestionar estos volúmenes con agilidad. A pesar de que las terminales y aduanas lucieron llenas, el procesamiento de datos y los controles de seguridad se mantuvieron al 100% de capacidad técnica para evitar retrasos prolongados. “Hemos tenido el ingreso de 98,383 personas; ha sido muy pareja la actividad entre extranjeros y hondureños. Las fronteras han estado llenas, pero rápidamente han podido ser atendidos con todos nuestros niveles de seguridad”, indicó Cordero.

Salvadoreños lideran el flujo de visitantes extranjeros

En el desglose por nacionalidades de visitantes extranjeros, El Salvador lideró la lista con aproximadamente 17,000 ingresos, seguido muy de cerca por Estados Unidos con 14,000 viajeros. Guatemala aportó 12,000 personas al flujo turístico, mientras que Nicaragua registró 8,000 y México alrededor de 725 personas, según el reporte oficial del INM. Estas cifras evidencian el peso del turismo regional en la movilidad fronteriza durante el asueto de verano.

Conectividad aérea y operación en fronteras marcaron la diferencia