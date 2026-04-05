220 mil visitantes disfrutaron de una Semana Santa sin tragedias en La Ceiba

La Ceiba

Al cierre de las vacaciones de Semana Santa, autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM) confirmaron una afluencia masiva de 220,000 personas, quienes ingresaron a la ciudad de La Ceiba en aproximadamente 45,000 vehículos.

Lo más destacado de esta jornada festiva no fue solo la cantidad de turistas, sino la seguridad. Por noveno año consecutivo, La Ceiba reporta cero fallecimientos durante el feriado; esto refleja tanto la eficacia de los operativos como la prudencia de los veraneantes.

“Cabe destacar que los turistas llegaron a esta ciudad a disfrutar y sin incidencias que lamentar; hubo un buen comportamiento de las personas”, expresó Oscar Carbajal, subcomisionado de Copeco.