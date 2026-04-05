Pronostican calor y lluvias para este domingo en Honduras

Tegucigalpa

La Comisión Permanente de Contingencias informó que para este domingo 5 de abril de 2026 se esperan condiciones mayormente secas y cálidas durante las horas de la mañana en gran parte del territorio nacional.

Según el pronóstico oficial, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe generará en horas de la tarde precipitaciones débiles y dispersas, principalmente sobre la región occidental del país. En el resto del territorio hondureño se prevén lluvias aisladas de baja intensidad.

En cuanto al estado del mar, se reporta un oleaje entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, condiciones consideradas normales para la navegación.

Además, se indicó que este domingo se registrará fase de luna nueva, mientras que la salida del sol fue a las 5:42 de la mañana y la puesta a las 6:01 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones climáticas.