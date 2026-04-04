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Educación ordena retorno obligatorio a clases presenciales en todo el país este lunes 6 de abril

Según el documento, la orden es de cumplimiento inmediato y obligatorio en todos los centros educativos, tanto públicos como privados.

Educación ordena retorno obligatorio a clases presenciales en todo el país este lunes 6 de abril

La Secretaría de Educación no detalló excepciones a la medida, por lo que el retorno presencial a clases deberá aplicarse en todo el territorio nacional desde la fecha indicada.

 Foto: Josué Cárcamo/ LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Educación de Honduras instruyó el retorno obligatorio a clases presenciales en todos los centros educativos del país a partir del lunes 6 de abril de 2026.

La disposición fue comunicada a las Direcciones Departamentales de Educación mediante un oficio oficial firmado por la ministra Arely Argueta, en el que se establece que la medida aplica para todos los niveles educativos y en todas sus modalidades a nivel nacional.

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Según el documento, la orden es de cumplimiento inmediato y obligatorio en todos los centros educativos, tanto públicos como privados.

Asimismo, se instruyó a las Direcciones Departamentales garantizar la difusión inmediata de la información y velar por el estricto cumplimiento de la disposición.

Las autoridades deberán comunicar la medida de forma clara a directores de centros educativos, docentes, padres de familia y estudiantes para asegurar el retorno a las aulas sin contratiempos.

La Secretaría de Educación había ordenado clases virtuales en semanas anteriores debido a la alza de los combustibles en el país, pero con la nueva medida se instruye a los docentes y alumnos regresar a sus salones de clases.


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Redacción La Prensa
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