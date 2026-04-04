DNVT suspende caravanas de retorno seguro para agilizar el tráfico vehicular

Tegucigalpa, Honduras

La medida, que buscaba controlar la velocidad de los veraneantes al regresar a la capital, será sustituida por un plan orientado a agilizar el tráfico y reducir costos de movilización ante el alza constante de los combustibles.

En un giro a la estrategia aplicada durante años en Semana Santa, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) confirmó que en 2026 no se realizarán las tradicionales caravanas de retorno seguro.

La decisión fue adoptada por el alto mando policial tras evaluar la operatividad de años anteriores. Aunque las caravanas ayudaban a prevenir el exceso de velocidad, también provocaban congestionamientos prolongados que aumentaban los tiempos de viaje de miles de conductores. Daniel Molina, jefe de operaciones de la DNVT, explicó que la prioridad para este Domingo de Resurrección será mantener un flujo vehicular constante y evitar los “embudos” que se formaban detrás de las patrullas que encabezaban las caravanas.

“Este año se ha tomado la decisión de no realizar las caravanas de retorno seguro. Vamos a instalar retenes de control con acciones focalizadas, pero la prioridad será la fluidez”, detalló Molina.

Entre los factores que influyeron en la decisión, las autoridades señalaron el impacto económico que generaban las caravanas en los viajeros. La marcha lenta y las constantes detenciones elevaban el consumo de combustible, situación que el nuevo plan busca evitar.

“Esto es para evitar contratiempos y el gasto innecesario de combustible, permitiendo que las personas regresen de forma segura a sus puntos de origen”, añadió el jefe policial.

Aunque se eliminan las caravanas, la vigilancia en carretera se mantendrá. La DNVT instalará retenes fijos y móviles en tramos estratégicos de la Carretera CA-5 y la carretera al sur, donde se realizarán pruebas de alcoholemia, revisión de documentos y control de velocidad. En lugar de escoltar grupos de vehículos, los agentes sancionarán de manera individual a quienes excedan los límites permitidos o realicen maniobras imprudentes.

Con esta estrategia, la Policía Nacional de Honduras apuesta por reforzar la responsabilidad individual de los conductores, haciendo un llamado a respetar las señales de tránsito y conducir con prudencia para que el retorno masivo sea más ágil y seguro.