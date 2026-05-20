Con saña ultiman a mujer embarazada en barranco de la colonia Villa Nueva

Una mujer, supuestamente embarazada, fue encontrada sin vida la mañana de este miércoles en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba evidentes signos de violencia. Su cuerpo fue abandonado a un costado de la carretera, frente a la feria del emprendedor, donde permanecía tendido sobre el suelo al momento del hallazgo.
Hasta ahora, la mujer no ha sido identificada. Autoridades estiman que su edad oscila entre los 25 y 30 años. Vestía un short, camisa azul y sandalias de andar.
Elementos policiales llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes sobre el crimen.
Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles del caso.