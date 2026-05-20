Con saña ultiman a mujer embarazada en barranco de la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.

Una mujer, supuestamente embarazada, fue encontrada sin vida la mañana de este miércoles en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba evidentes signos de violencia. Su cuerpo fue abandonado a un costado de la carretera, frente a la feria del emprendedor, donde permanecía tendido sobre el suelo al momento del hallazgo.