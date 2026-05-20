  1. Inicio
  2. · Sucesos

Con saña ultiman a mujer embarazada en barranco de la colonia Villa Nueva

La víctima vestía un short, camisa azul y sandalias de andar. Su cuerpo permanecía tendido sobre el suelo al momento del hallazgo

Con saña ultiman a mujer embarazada en barranco de la colonia Villa Nueva

Hasta ahora, la mujer no ha sido identificada. Autoridades estiman que su edad oscila entre los 25 y 30 años.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Una mujer, supuestamente embarazada, fue encontrada sin vida la mañana de este miércoles en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba evidentes signos de violencia. Su cuerpo fue abandonado a un costado de la carretera, frente a la feria del emprendedor, donde permanecía tendido sobre el suelo al momento del hallazgo.

El crimen ocurrió en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.

El crimen ocurrió en la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa.

 (Foto: LA PRENSA)

Hasta ahora, la mujer no ha sido identificada. Autoridades estiman que su edad oscila entre los 25 y 30 años. Vestía un short, camisa azul y sandalias de andar.

Muere Yulissa Lanza, víctima de explosión en tortillería de San Esteban

Elementos policiales llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes sobre el crimen.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles del caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias