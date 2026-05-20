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Muere Yulissa Lanza, víctima de explosión en tortillería de San Esteban

La joven madre permaneció hospitalizada durante 12 días tras sufrir graves quemaduras provocadas por la explosión de un chimbo en la tortillería donde trabajaba

Muere Yulissa Lanza, víctima de explosión en tortillería de San Esteban

Fotografía en vida de Yulissa Clementina Lanza.

OLANCHO

Una joven madre de 28 años perdió la vida luego de permanecer 12 días luchando por sobrevivir tras sufrir graves quemaduras provocadas por la explosión de un chimbo en una tortillería del municipio de San Esteban, departamento de Olancho.

La víctima fue identificada como Yulissa Clementina Lanza, cuyo cuerpo ingresó en las últimas horas a la morgue del Ministerio Público.

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De acuerdo con la información preliminar, el siniestro ocurrió el pasado 8 de mayo mientras la joven se encontraba laborando en una tortillería de la zona, cuando se registró la explosión que le provocó quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo.

Tras el incidente, Yulissa fue trasladada de emergencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Familiares y personas cercanas mantenían la esperanza de su recuperación; sin embargo, su estado de salud se complicó en los últimos días hasta confirmarse su deceso. La joven era madre deja tres hijos.

Personas allegadas recordaron a Yulissa como una mujer trabajadora y dedicada a sacar adelante a su familia mediante su empleo en la tortillería.

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Redacción La Prensa
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