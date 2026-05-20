Productores de hortalizas, granos y camarón, a punto de perder sus propiedades

De perder sus propiedades y bienes, los productores quedarían sin su principal medio de trabajo, lo que también afectaría a sus familias y a miles de trabajadores que aún dependen del campo para ganarse la vida, dijeron en entrevista a <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/" target="_blank">LA PRENSA.</a>Edy Maradiaga, productor de tomate y chile, explicó que antes de que las tormentas Eta e Iota, en 2020, arrasaran con gran parte de la producción agrícola, el Gobierno, a través de la <b>Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), </b>colocó fondos de apoyo mediante la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (Funder). Más de 100 productores accedieron a préstamos con montos variables. Sin embargo, los retos que han enfrentado desde entonces les han dificultado cumplir con sus compromisos financieros y ahora enfrentan demandas que podrían derivar en la subasta de sus propiedades.“A mí ahorita me quieren rematar la propiedad que tengo en garantía. Es mi unidad productiva de tomate y cebolla, de dos manzanas de tierra en Zambrano. Ahí está la fuente de agua con la que abastezco los otros cultivos”, dijo preocupado Maradiaga.Maradiaga explicó que los <b>recursos financieros</b> otorgados por el Gobierno a través de Funder superan los 80 millones de lempiras e involucran a productores de los rubros camaronero, de granos básicos y hortalizas, entre otros.“No quedó nada con <b>Eta e Iota</b>, perdí todo: el chile, el tomate. Nosotros pedimos un subsidio de deuda, pero el gobierno anterior no lo quiso aprobar. En ese tiempo se pararon las demandas, pero ahora las están retomando”, expresó Maradiaga.Agregó que, a diferencia de otros países de Centroamérica, como El Salvador, Honduras no brinda suficiente respaldo al agro nacional. Los productores solicitan al Congreso Nacional la readecuación de las deudas unificadas que mantienen con Funder y el<b> Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).</b>