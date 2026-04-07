Crisis en el campo: productores evalúan no sembrar este año

San Pedro Sula, Cortés

Tras el fin de La Niña en enero, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos proyecta la llegada de​​​​​​​ fenómeno de El Niño entre abril y mayo, con una intensidad débil desde junio de 2026.Este cambio implicaría sequías, déficit de lluvias y altas temperaturas, especialmente en el Corredor Seco. El impacto en el sector agrícola sería significativo, en particular en las zonas del Corredor Seco, donde la reducción de lluvias y el aumento de las temperaturas afectan directamente los ciclos de siembra y cosecha.

La escasez de agua podría disminuir la productividad de cultivos básicos como maíz y frijol, mientras que el estrés hídrico en los suelos incrementa el riesgo de pérdidas para pequeños y medianos productores. Además, las altas temperaturas favorecen la proliferación de plagas y enfermedades, lo que podría elevar los costos de producción y comprometer la seguridad alimentaria en las comunidades más vulnerables.

Ya nos encontramos transicionando al fenomeno de El Niño, Cenaos

Francisco Argeñal, director de Cenaos, explicó a LA PRENSA que, desde que finalizó La Niña en enero, el país se encuentra en una fase de transición desde febrero, y se espera experimentar El Niño entre finales de abril e inicios de mayo. “Posiblemente después de junio pasemos a un Niño moderado. Para nosotros, eso significa menos ciclones tropicales en la temporada ciclónica y menos lluvias asociadas a ondas tropicales. Por eso, en zonas donde llueve poco en el país podrían verse afectadas en su producción, como algunos lugares del Corredor Seco”. Argeñal añadió que, cuando se presenta el fenómeno de El Niño, la canícula se adelanta y es más intensa, por lo que es necesario buscar alternativas y asesoramiento para evitar poner en riesgo la seguridad alimentaria.

Se acabaron los frentes fríos

En cuanto a los pronósticos de lluvias, el especialista indicó que abril es el mes más caluroso en Honduras, por lo que se espera un aumento progresivo de las temperaturas en los próximos días, mientras que en mayo se prevén lluvias dentro del promedio. No se esperan frentes fríos en los próximos meses; la próxima temporada de estos fenómenos se prevé hasta octubre.

Advierten sobre escasez de alimentos ante un aumento en los insumos

Jairo Aguilera, productor de frijol en Danlí y miembro de la Cámara de Frijol, declaró que una larga sequía afecta principalmente a los productores de arroz, maíz y a la ganadería. Señaló que la mayoría de productores en Honduras no cuenta con sistemas de riego, lo que los hace depender en gran medida de las lluvias. Aguilera advirtió que Honduras podría enfrentarse a una escasez significativa de granos básicos y otros alimentos, debido a que las empresas de agroservicios han aumentado considerablemente los precios de los insumos, con incrementos de hasta el 40%, argumentando el alza de los carburantes. “Para darle una idea de los fertilizantes granulados, un quintal de urea que estaba a 700 lempiras en el ciclo anterior hoy vale 1,200 lempiras, teniendo un incremento de 500 lempiras. Es muy difícil; a esta gente nadie la controla. Desarrollo Económico debería hacerlo. La gente está desmotivada, parece que Banadesa está sin dinero. Estamos desmotivados como productores”, pormenorizó.

Se perderán 10,000 manzanas de frijol, indican productores

En una semana comenzará a salir la cosecha de apante, de la cual se esperan unos 5,000 quintales de frijol entre la zona del río Coco y Patuca. Para la siembra de primera en junio, se esperaba cultivar unas 30,000 manzanas de frijol; sin embargo, con el incremento de los insumos se perderían unas 10,000 manzanas, sembrándose solo 20,000. “Este tema de los combustibles está afectando a todos. Hay mucha desmotivación en el campo, hay un déficit en la ganadería, escasez de lácteos y carne, y con la sequía se acelerará la escasez de los productos, tanto de los granos básicos”, advirtió Aguilera. En el caso del frijol, se producen dos millones de quintales, mientras que el consumo ronda los 2.4 millones, por lo que se importa desde Nicaragua para cubrir el déficit.

“Si el Gobierno no nos apoya, no nos crea las condiciones, este año no vamos a sembrar", productores

Fredy Torres, presidente de la Asociación Hondureña de Agricultores y representante del sector arrocero, manifestó que la producción agrícola depende del clima, ya que no todos pueden permitirse un sistema de riego por goteo debido a su alto costo. Además, coincidió en que los precios de los insumos han aumentado por el incremento de los carburantes. “Nosotros como productores vemos un panorama tan oscuro. No hay condiciones para mantenerse en el campo y estamos a punto de solicitar a los productores que no sembremos; estamos a punto de tomar una decisión de no sembrar”. Torres pormenorizó que, actualmente, el Gobierno no ha inyectado fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) para acceder a capital de trabajo. “Si el Gobierno no nos apoya, no nos crea las condiciones, este año no vamos a sembrar y vamos a depender 100% de las importaciones. Sería grave, porque Honduras cuenta con las bondades de consumir lo que producimos, pero no están las condiciones”, afirmó.