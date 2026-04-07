Crisis en el campo: productores evalúan no sembrar este año

En una semana comenzará a salir la cosecha de apante, de la cual se esperan unos 5,000 quintales de frijol entre la zona del río Coco y Patuca. Para la siembra de primera en junio, se esperaba cultivar unas 30,000 manzanas de frijol; sin embargo, con el <b>incremento de los insumos</b> se perderían unas 10,000 manzanas, sembrándose solo 20,000.“Este tema de los <b>combustibles </b>está afectando a todos. Hay mucha desmotivación en el campo, hay un déficit en la ganadería, escasez de lácteos y carne, y con la sequía se acelerará la escasez de los productos, tanto de los granos básicos”, advirtió Aguilera.En el caso del frijol, se producen dos millones de quintales, mientras que el consumo ronda los 2.4 millones, por lo que se importa desde Nicaragua para cubrir el déficit.