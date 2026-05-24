Berríos le responde a Marcelo Santos tras polémicas declaraciones previo a la final

San Pedro Sula, Honduras.

“No, no se toma como una revancha por la final perdida en enero, se toma como una oportunidad más de pelear por un objetivo que se traza al inicio del torneo, estamos luchando y esperamos celebrar que es tanto lo que deseamos como marathones”, comenzó diciendo.

La leyenda verdolaga se refirió a la mentalidad del equipo, al mensaje de Marcelo Santos y al momento sensible de Alexy Vega. En un tono mesurado pero firme, dejó en claro que el club no ve el partido como una simple revancha, sino como una nueva oportunidad clave para alcanzar el objetivo soñado por todo el cuadro morado.

En el día de la final de vuelta contra Motagua , tras el empate 1‑1 en el partido de ida, Mario Berríos , director deportivo del Marathón , tomó los micrófonos de LA PRENSA para hablar del partido que define el nuevo monarca hondureño tras un bicampeonato del Olimpia, que quedó fuera en la liguilla.

Respecto a las declaraciones hechas por Marcelo Santos en el banderazo de anoche, donde el capitán de Motagua afirmó que “hagan sentir al Marathón como equipo chico, que es lo que es”, Berríos reaccionó en tono de reproche, pero sin cruzar la línea del insulto. Subrayó que un profesional debe preservar el respeto hacia las instituciones del fútbol, especialmente cuando el ambiente alrededor de la final se vuelve más intenso.

“Como profesional falló, le ha faltado el respeto a una gran institución, pero es parte de, sabemos lo que se juega, pero personalmente siento que se ha equivocado y le ha faltado el respeto a una de las instituciones más grandes del país”, dijo de forma tajante.

En cuanto al crecimiento del plantel, el directivo valoró la madurez que los jugadores han ido generando torneo a torneo. Destacó que la experiencia no se hereda, sino que se construye en cada partido, y que los jóvenes del plantel van sentando su propia historia dentro de la institución, algo que el cuerpo técnico solo puede potenciar con motivación y trabajo.

“La experiencia la va adquiriendo uno en el partido a partido, a través de los torneos, los jugadores están creando su camino, uno los puede motivar a que sigan haciendo las cosas bien, pero es parte del crecimiento que ellos van creciendo y estar en estas instancias”, afirmó.

Finalmente, Berríos se refirió con especial emoción al caso de Alexy Vega, quien enfrenta un momento difícil y se queda fuera de la final por una lesión en el tendón de Aquiles. El director deportivo reconoció su importancia vital para el grupo y afirmó que el trofeo de hoy también será un homenaje a la entrega y el compromiso que el jugador ha demostrado.

“Es lamentable por el momento que está pasando Alexy, sabemos lo importante que es él para el grupo y el tipo de jugador que es, es muy importante para nosotros, pero ahora está la contraparte y es la motivación de darle este título a él y que cada uno que juegue hoy que tenga ese compromiso que Alexy tuvo para que estuviéramos en esta instancia”, cerró.