Motagua confima llenazo y estas son las restriciones para la final vs Marathón

Tegucigalpa, Honduras.

¡Llenazo total! El Motagua ha confirmado este sábado que se vendió toda la boletería para la gran final de vuelta del Torneo Clausura 2026 ante Marathón que se jugará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa el próximo domingo 24 de mayo. "Boletería totalmente agotada. Que el Nacional brille más que nunca, que el aliento de siempre sea nuestro motor y que JUNTOS logremos la 20", escribieron en sus redes sociales los azules. La afición respondió de manera masiva para respaldar a su equipo: Sol estaba a un precio de L.200, Sombra a un precio de L.400 y Silla a L.700.

Además, por otro lado se confirmó que los portones del Estadio Nacional se abrirán a la 1:00 p.m, cuatro horas antes del inicio de la gran final donde Motagua y Marathón llegan igualados 1-1. Del mismo modo, la Policía Nacional resaltó que no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas para evitar problemas entre los aficionados que asistan al recinto.

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