Finalísima Estrella Roja vs Hondupino: definirán al ascendido; posibles fechas

San Pedro Sula, Honduras.

La mesa está servida con un duelo que promete sacar chispas en el departamento de El Paraíso, enfrentando a dos escuadras que hicieron los méritos necesarios en la temporada 2025-2026.

Los protagonistas de esta historia están definidos: el Estrella Roja de Danlí y el sorprendente CD Hondupino de Trojes medirán fuerzas en la gran "Finalísima".

El fútbol de plata en Honduras se prepara para su momento cumbre. La Liga de Ascenso está a las puertas de presenciar la batalla definitiva por el boleto a la Primera División, un lugar de honor que quedó vacante tras el descenso del Victoria .

Estrella Roja: El conjunto danlidense aseguró su presencia en esta instancia definitiva desde finales del año pasado. Tras una campaña sólida, se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 al derrotar a la Real Sociedad, lo que les dio el derecho de sentarse a esperar al monarca de la segunda mitad del año.

CD Hondupino: El equipo de Trojes selló su boleto de forma espectacular. Tras superar una dura llave de semifinales, se impuso con autoridad ante el CD Brasilia de Río Lindo en la final del Clausura 2026. Los dirigidos por la causa de Trojes demostraron contundencia, especialmente en el juego de ida donde golearon 4-1, logrando levantar el título que les otorga el derecho de pelear el ascenso directo.

El primer asalto de esta batalla definitiva se disputará a mitad de semana. Las cartas están puestas para que el partido de ida de la Gran Finalísima se juegue entre el miércoles 27 y el jueves 28 de mayo de 2026, una fecha clave donde el equipo que pegue primero en el marcador se llevará una ventaja psicológica y deportiva invaluable para el cierre de la llave.

La gloria absoluta y el boleto hacia el máximo circuito del balompié hondureño se sellarán el fin de semana. El partido de vuelta y definitivo quedó programado para el domingo 31 de mayo de 2026, un día que promete paralizar al departamento de El Paraíso cuando los 180 minutos reglamentarios, o el tiempo extra si la paridad persiste, decidan finalmente cuál de los dos equipos se consagrará como el nuevo campeón del ascenso.

Aunque, la Liga de Ascenso oficializará los horarios en las próximas horas, las directivas y la fanaticada ya manejan las fechas clave para el desarrollo de la serie final. Al ser un duelo de altísima tensión, se contempla un llenazo en ambos estadios.