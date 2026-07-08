Hondureña denuncia que su hermano quiere matarla y su madre vender la herencia de su padre

Karla Manzano, originaria de Catacamas, Olancho, denunció este miércoles públicamente que teme por su vida debido a una supuesta disputa familiar relacionada con una herencia que su padre dejó antes de fallecer.
La mujer aseguró en declaraciones a Canal 45 de Olancho que ha sido víctima de amenazas y acciones dirigidas a perjudicarla, señalando directamente a su madre y a uno de sus hermanos como las personas que presuntamente buscan despojarla de los bienes heredados.
Según relató, recientemente recibió una llamada telefónica de su hermano, quien supuestamente le expresó una frase que la dejó alarmada.
"Felicidades, Carlita, te acabas de ganar la muerte", habría sido el mensaje que recibió, de acuerdo con su denuncia.
La afectada afirmó que decidió hacer pública la situación porque considera que su integridad física corre peligro y teme que las amenazas puedan concretarse.
De acuerdo con su versión, el conflicto surgió tras la muerte de su padre, ocurrida hace aproximadamente nueve años.
La joven sostiene que los bienes heredados fueron dejados a nombre de los tres hermanos y que no corresponden exclusivamente a una sola persona.
Quedarse con el dinero
Sin embargo, asegura que existen desacuerdos sobre el manejo de las propiedades y que su madre pretende vender los bienes para quedarse con el dinero obtenido.
La denunciante manifestó que desde hace varios años mantiene diferencias con sus familiares debido a este tema patrimonial.
Asimismo, indicó que esta no es la primera vez que denuncia hechos relacionados con supuestas amenazas o situaciones que considera riesgosas para su seguridad.
Según explicó, presentó denuncias en 2022 y 2024 ante las autoridades competentes, aunque asegura que hasta la fecha no ha obtenido una respuesta efectiva.
La mujer expresó que ha acudido a diferentes instituciones del Estado, entre ellas la Policía Nacional, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público.
No obstante, sostiene que ninguna de las denuncias ha derivado en acciones concretas para garantizar su protección.
Detenida por agentes de la Policía
Además del conflicto por la herencia, la joven relató que recientemente fue detenida durante un operativo policial.
Según su versión, la detención fue injustificada y asegura que durante el procedimiento le habrían sembrado droga, acusación sobre la que no presentó pruebas públicas.
La denunciante indicó que actualmente enfrenta un proceso judicial en el Juzgado de Letras correspondiente. Explicó que se encuentra bajo medidas cautelares y que debe presentarse periódicamente a firmar ante las autoridades judiciales mientras continúa el proceso.
A criterio de la afectada, la situación legal que enfrenta estaría relacionada con el conflicto familiar por la herencia.
"Voy a ser una estadística más de los feminicidios en Honduras, una muerte más sin investigar", expresó durante su denuncia pública.
La joven señaló que decidió exponer su caso ante la opinión pública como una medida para proteger su vida y llamar la atención de las autoridades. Asimismo, pidió que se investiguen las amenazas que asegura haber recibido y que se le brinde protección ante cualquier eventualidad.