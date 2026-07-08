Hondureña denuncia que su hermano quiere matarla y su madre vender la herencia de su padre

Catacamas, Olancho

Karla Manzano, originaria de Catacamas, Olancho, denunció este miércoles públicamente que teme por su vida debido a una supuesta disputa familiar relacionada con una herencia que su padre dejó antes de fallecer.

La mujer aseguró en declaraciones a Canal 45 de Olancho que ha sido víctima de amenazas y acciones dirigidas a perjudicarla, señalando directamente a su madre y a uno de sus hermanos como las personas que presuntamente buscan despojarla de los bienes heredados.

Según relató, recientemente recibió una llamada telefónica de su hermano, quien supuestamente le expresó una frase que la dejó alarmada.

"Felicidades, Carlita, te acabas de ganar la muerte", habría sido el mensaje que recibió, de acuerdo con su denuncia.

La afectada afirmó que decidió hacer pública la situación porque considera que su integridad física corre peligro y teme que las amenazas puedan concretarse.

De acuerdo con su versión, el conflicto surgió tras la muerte de su padre, ocurrida hace aproximadamente nueve años.

La joven sostiene que los bienes heredados fueron dejados a nombre de los tres hermanos y que no corresponden exclusivamente a una sola persona.