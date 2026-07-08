Romell Quioto define su futuro: confirma nuevo equipo en Arabia Saudita

Arabia Saudita.

El futuro de Romell Quioto ya quedó definido. Luego de ser dado de baja por el Al Faisaly, club con el que logró el ascenso a la primera división, el delantero hondureño continuará su carrera en el fútbol saudí tras llegar a un acuerdo con el Al Ula.

El atacante catracho ya se incorporó a la disciplina de su nuevo equipo y en las próximas horas firmará un contrato por una temporada. Su objetivo será convertirse en una de las principales figuras del Al Ula y luchar por el ascenso a la máxima categoría del balompié saudí.

Antes de emprender su viaje hacia Medio Oriente, Quioto se mantuvo entrenando con el Club Olimpia en Honduras para no perder ritmo competitivo mientras resolvía su futuro. Esa preparación le permitió llegar en óptimas condiciones físicas a su nuevo destino.