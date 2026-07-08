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Romell Quioto define su futuro: confirma nuevo equipo en Arabia Saudita

El jugador hondureño ya tiene nuevo equipo y continuará su carrera en el fútbol de Arabia Saudita.

Romell Quioto define su futuro: confirma nuevo equipo en Arabia Saudita

Romell Quioto seguirá militando en el fútbol de Arabia Saudita.
Arabia Saudita.

El futuro de Romell Quioto ya quedó definido. Luego de ser dado de baja por el Al Faisaly, club con el que logró el ascenso a la primera división, el delantero hondureño continuará su carrera en el fútbol saudí tras llegar a un acuerdo con el Al Ula.

El atacante catracho ya se incorporó a la disciplina de su nuevo equipo y en las próximas horas firmará un contrato por una temporada. Su objetivo será convertirse en una de las principales figuras del Al Ula y luchar por el ascenso a la máxima categoría del balompié saudí.

Antes de emprender su viaje hacia Medio Oriente, Quioto se mantuvo entrenando con el Club Olimpia en Honduras para no perder ritmo competitivo mientras resolvía su futuro. Esa preparación le permitió llegar en óptimas condiciones físicas a su nuevo destino.

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El Al Ula realiza actualmente su pretemporada en Eslovenia, aprovechando las condiciones climáticas del verano europeo antes del inicio oficial de la temporada, programado para mediados de agosto.

Con este nuevo desafío, Romell Quioto sumará su cuarta experiencia en el fútbol de Arabia Saudita. Su recorrido comenzó en el Al Arabi SC, posteriormente defendió los colores del Al Najma SC y más recientemente fue pieza importante del Al Faisaly, con el que consiguió el ascenso.

El delantero hondureño se ha consolidado como uno de los futbolistas centroamericanos con mayor recorrido en el balompié saudí, donde ha logrado destacar gracias a su velocidad, potencia y capacidad goleadora.

Ahora, Quioto buscará escribir un nuevo capítulo en su carrera con el Al Ula, club que apuesta por su experiencia para convertirse en protagonista de la Segunda División y pelear por un nuevo ascenso al fútbol de élite en Arabia Saudita.

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Redacción La Prensa
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