Nueva onda tropical provocará lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

Una nueva onda tropical ingresará este miércoles al territorio nacional y provocará lluvias y chubascos con actividad eléctrica en varias regiones del país, especialmente en la zona norte, informó el meteorólogo Alberto López, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
De acuerdo con el especialista, el fenómeno ingresará por el departamento de Gracias a Dios y se desplazará de este a oeste sobre el territorio hondureño, favoreciendo la formación de lluvias de entre 10 y 20 milímetros, con acumulados máximos de hasta 40 milímetros en las partes altas del Valle de Sula.
Para San Pedro Sula y los municipios aledaños, las precipitaciones se prevén a partir de las 3:00 de la tarde y podrían prolongarse durante la noche. Además, existe la probabilidad de tormentas eléctricas, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo.
López recordó que San Pedro Sula es una de las ciudades más vulnerables a inundaciones urbanas durante episodios de lluvia intensa, por lo que instó a los ciudadanos a evitar transitar por calles anegadas, no cruzar quebradas o ríos crecidos y conducir con precaución.
Las autoridades también recomendaron revisar el estado de los drenajes en viviendas y negocios, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a los boletines oficiales sobre la evolución de las condiciones climáticas durante las próximas horas.