Nueva onda tropical provocará lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

San Pedro Sula, Honduras

Una nueva onda tropical ingresará este miércoles al territorio nacional y provocará lluvias y chubascos con actividad eléctrica en varias regiones del país, especialmente en la zona norte, informó el meteorólogo Alberto López, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el especialista, el fenómeno ingresará por el departamento de Gracias a Dios y se desplazará de este a oeste sobre el territorio hondureño, favoreciendo la formación de lluvias de entre 10 y 20 milímetros, con acumulados máximos de hasta 40 milímetros en las partes altas del Valle de Sula.