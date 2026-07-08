  1. Inicio
  2. · San Pedro

Nueva onda tropical provocará lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población seguir los boletines oficiales y actuar con precaución para evitar incidentes durante el paso de la onda tropical

  • Actualizado: 08 de julio de 2026 a las 14:01 -
  • Laura Amaya
Nueva onda tropical provocará lluvias y tormentas eléctricas en la zona norte

Las precipitaciones comenzarán alrededor de las 3:00 de la tarde y podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas, según Cenaos. Ya se han reportado chubascos leves.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

Una nueva onda tropical ingresará este miércoles al territorio nacional y provocará lluvias y chubascos con actividad eléctrica en varias regiones del país, especialmente en la zona norte, informó el meteorólogo Alberto López, del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

De acuerdo con el especialista, el fenómeno ingresará por el departamento de Gracias a Dios y se desplazará de este a oeste sobre el territorio hondureño, favoreciendo la formación de lluvias de entre 10 y 20 milímetros, con acumulados máximos de hasta 40 milímetros en las partes altas del Valle de Sula.

Miembros del Técnico Alemán alzan su voz tras el despido de su director y más personal

Para San Pedro Sula y los municipios aledaños, las precipitaciones se prevén a partir de las 3:00 de la tarde y podrían prolongarse durante la noche. Además, existe la probabilidad de tormentas eléctricas, por lo que las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones del tiempo.

Entre los sectores que suelen presentar problemas por acumulación de agua se encuentran la 33 calle, 20 calle, 15 calle, 13 calle, barrio Cabañas, bulevar Juan Pablo II y el sector de Calpules, a la altura de la 27 calle.

Entre los sectores que suelen presentar problemas por acumulación de agua se encuentran la 33 calle, 20 calle, 15 calle, 13 calle, barrio Cabañas, bulevar Juan Pablo II y el sector de Calpules, a la altura de la 27 calle.

 (Foto: Cortesia )

López recordó que San Pedro Sula es una de las ciudades más vulnerables a inundaciones urbanas durante episodios de lluvia intensa, por lo que instó a los ciudadanos a evitar transitar por calles anegadas, no cruzar quebradas o ríos crecidos y conducir con precaución.

Ante riesgo sísmico aconsejan revisar puente Bermejo y el paso a desnivel al aeropuerto

Las autoridades también recomendaron revisar el estado de los drenajes en viviendas y negocios, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a los boletines oficiales sobre la evolución de las condiciones climáticas durante las próximas horas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Laura Amaya

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias