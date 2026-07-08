Neymar sigue afectado por debacle de Brasil en el Mundial 2026 y tomaría inesperada decisión

Neymar estaría analizando tomar una decisión radical en su vida después del golpe que le dejó el fracaso de la Selección de Brasil en el Mundial 2026.
Los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las grandes sorpresas. Brasil cayó eliminada ante la Noruega de Erling Haaland que fue el verdugo de la Seleçao con dos goles.
La eliminación dejó tocados y muy dolidos a todos los brasileños, pero en especial a Neymar, el crack de 34 años que estaría pensando lo peor.
Neymar había puesto mucho de su parte para llegar a la cita mundialista y que estaba disputando su último Mundial, en busca de conquistar la ansiada Copa del Mundo.
Más allá del amargo trago amargo por el rendimiento colectivo, los cañones ahora apuntan directamente hacia la figura de su máximo referente, quien atraviesa momentos decisivos para definir el rumbo de su carrera.
Neymar reapareció en la fase final del torneo tras superar problemas físicos, pero su participación fue muy limitada. Apenas disputó 39 minutos repartidos en dos encuentros, tiempo suficiente para marcar un gol de penal y repartir una asistencia, aunque insuficiente para cambiar el rumbo de su selección.
En el partido ante Noruega ingresó desde el banquillo y convirtió el descuento desde los once pasos. Sin embargo, su anotación únicamente sirvió para maquillar el resultado, ya que Brasil terminó despidiéndose del torneo mucho antes de lo esperado.
Tras la eliminación, el propio Neymar dejó entrever que su ciclo con la selección brasileña había llegado a su fin. Sus palabras alimentaron las dudas sobre su continuidad, aunque en ese momento nadie imaginaba que también pudiera estar en juego su futuro como futbolista.
Pero al parecer esto no sería todo, ya que desde Brasil se ha dado a conocer una importante noticia en las últimas horas sobre la carrera futbolística de Neymar, la que da que hablar.
Según informó el medio brasileño UOL, Neymar sorprendería a todos con una inesperada decisión para su carrera, en la que estaría pensando seriamente en su retiro definitivo del fútbol. Dentro de la información que compartió dicho medio, el jugador estaría cansado de lo que es el ambiente que se vive dentro del mundo del fútbol y lo que han sido sus reiterados problemas físicos.
Además, Neymar también no estaría para nada contento con lo que ha sido el trato que ha recibido por parte de la prensa, puntualmente en este último Mundial, en la que siente que no ha sido reconocido como se debe.
Ney tiene contrato con el Santos hasta final de año, pero todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro y la retirada pasa por su cabeza según la información de 'UOL Esporte'.
Actualmente se encuentra descansando con su familia en Florida, Estados Unidos, y no tiene una fecha marcada para volver al club brasileño. Todo esto tiene sentido ya que su padre, este martes le hizo una petición: "Mi petición para ti, Ney: sigue jugando al fútbol, por favor".
Tres caminos se abren ante el número 10 de Brasil. El primero, y el más probable según el entorno del jugador, es el regreso a Santos para cumplir el contrato vigente hasta diciembre. El segundo contempla un traspaso a un club en una liga con menor exposición mediática.
El tercero, el que más ruido genera, es el retiro del fútbol profesional. Ninguna de estas opciones está confirmada, y las personas cercanas a Neymar son enfáticas: el escenario del regreso al club de sus inicios tampoco es seguro.
Según fuentes cercanas al jugador consultadas por el medio brasileño UOL, la decisión sobre su futuro será tomada exclusivamente por él en los próximos días, y quienes conviven con el delantero advierten que ningún escenario está descartado. Ni siquiera el más drástico.
El golpe recibido en la Copa del Mundo caló hondo en su ánimo, considerando que no solo se trataba de su última gran cita internacional, sino de la oportunidad de consagrarse a nivel de selecciones antes de cerrar su etapa activa en las canchas.
Las especulaciones no son nuevas y venían tomando fuerza previo al arranque del torneo, pero este nuevo escenario aceleró los tiempos de reflexión. En el Santos aguardan con cautela novedades desde Norteamérica para saber si contarán con su principal figura para el tramo final del certamen local o si deberán reestructurar el plantel de cara al resto del año.