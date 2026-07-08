Neymar sigue afectado por debacle de Brasil en el Mundial 2026 y tomaría inesperada decisión

Según informó el medio brasileño UOL, Neymar sorprendería a todos con una inesperada decisión para su carrera, en la que estaría pensando seriamente en su retiro definitivo del fútbol. Dentro de la información que compartió dicho medio, el jugador estaría cansado de lo que es el ambiente que se vive dentro del mundo del fútbol y lo que han sido sus reiterados problemas físicos.