Ellas son las nuevas candidatas al Miss Honduras Universo 2026

Las nuevas candidatas del Miss Honduras Universo no solo competirán por una corona, sino por la oportunidad de convertirse en embajadoras de la belleza con propósito, la inteligencia y el liderazgo femenino. Entre pasarelas, preparación y grandes expectativas, comienza un recorrido en el que el carisma, la disciplina y la autenticidad serán las cualidades que las llevarán a brillar en uno de los certámenes más importantes del país. A continuación, le compartimos los perfiles de cada una, según la información compartida a través de las redes sociales del certamen.
Miss Universe Comayagua - Yariela García: Licenciada en Mercadotecnia, presentadora de televisión, creadora de contenido. Mide 1.70 y tiene 29 años.
Miss Universe Copán - Katt Sarmiento: Licenciada en Administración y Salud Pública, tiene 29 años y mide 1.70.
Miss Universe Cortés - Stephy Morel:Estudiante de Derecho en Usap, modelo, voluntaria y defensora de los derechos de la mujer, tiene 22 años y mide 1.83.
Miss Honduras USA 2026 - Stephanie Guifarro:Actriz y enfermera, tiene 36 años y mide 1.70
Miss Universe Choluteca - Jakelline Baca:Licenciada en Administración de Empresas Turísticas, diseñadora de joyas, tiene 34 años y mide 1.70
Miss Universe El Paraíso - Sherley Tejada:Estudiante de Licenciatura en Ciencias Forenses, bailarina y modelo profesional. Mide 1.70 y tiene 23 años.
Miss Universe Francisco Morazán - Kennia Mondragón:Estudiante de Licenciatura en Periodismo, presentadora de televisión, locutora, animadora, modelo y creadora de contenido. Tiene 25 años, mide 1.75.
Miss Universo La Ceiba - Mariela Solís:Estudiante de Psicología, tiene 21 años y mide 1.68.
Miss Universo Santa Bárbara - Waleska Méndez:Licenciada en Mercadotecnia, activista equino, creadora de contenido, madre, mide 1.72 y tiene 34 años.
Miss Universo Tegucigalpa - Luciana Núñez:Bachiller en Ciencias y Humanidades, bailarina y deportista. Mide 1.82 y tiene 18 años.
Miss Universo La Lima - Bridget Torres:Consultora de crecimiento de membresías, mide 1.66, tiene 36 años.
Miss Universe La Paz - Rosa Olivares:Ingeniera Industrial, modelo y creadora de contenido. Mide 1.75 y tiene 28 años.
Miss Universo Ocotepeque - Nora Flores: Licenciada en Desarrollo Humano, experiencia en administración de propiedades y bienes raíces. Mide 1.68 y tiene 31 años.
Miss Universo Omoa - Seleny Pineda:Licenciada en Cosméticos Permanentes, modelo y creadora de contenido. Mide 1.63 y tiene 31 años.
Miss Universo San Francisco de Yojoa - Luisa Pineda:Licenciada en Administración Turística, pasante de Ingeniería en Operaciones y Logística, mide 1.73 y tiene 26 años.
Miss Universo San Pedro Sula - Claudia Canahuati:Licenciada en Administración Industrial y de Negocios, actualmente se desempeña como Gerente Nacional de Compras en Grupo Salinas. Mide 1.62 y tiene 28 años.
Miss Atlántida - Zully Paz:Tecnología de Gestión Aplicada, formación en Dibujo Técnico, pasante de técnico en Electricidad y Licenciatura en Gestión de la Construcción, mide 1.68 y tiene 30 años.
Miss Universo Valle - Anais Vargas:Emprendedora en el rubro de la belleza, madre, embajadora de actividades de reciclaje, mide 1.60 y tiene 32 años.
Miss Universo Yoro - Esmeralda Castro:Comunicadora Social, modelo, creadora de contenido y community manager, mide 1.70 y tiene 24 años.