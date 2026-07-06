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Ellas son las nuevas candidatas al Miss Honduras Universo 2026

Cada bella participante tiene una historia de esfuerzo y preparación con el fin de representar a Honduras en el Miss Universo, que será en Noviembre en Puerto Rico.

  • Actualizado: 06 de julio de 2026 a las 14:42 -
  • Marisol Soto
Ellas son las nuevas candidatas al Miss Honduras Universo 2026
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Las nuevas candidatas del Miss Honduras Universo no solo competirán por una corona, sino por la oportunidad de convertirse en embajadoras de la belleza con propósito, la inteligencia y el liderazgo femenino. Entre pasarelas, preparación y grandes expectativas, comienza un recorrido en el que el carisma, la disciplina y la autenticidad serán las cualidades que las llevarán a brillar en uno de los certámenes más importantes del país. A continuación, le compartimos los perfiles de cada una, según la información compartida a través de las redes sociales del certamen.

Fotos: Instagram
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Miss Universe Comayagua - Yariela García:
Licenciada en Mercadotecnia, presentadora de televisión, creadora de contenido. Mide 1.70 y tiene 29 años.

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Miss Universe Copán - Katt Sarmiento:
Licenciada en Administración y Salud Pública, tiene 29 años y mide 1.70.
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Miss Universe Cortés - Stephy Morel:
Estudiante de Derecho en Usap, modelo, voluntaria y defensora de los derechos de la mujer, tiene 22 años y mide 1.83.

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Miss Honduras USA 2026 - Stephanie Guifarro:
Actriz y enfermera, tiene 36 años y mide 1.70

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Miss Universe Choluteca - Jakelline Baca:
Licenciada en Administración de Empresas Turísticas, diseñadora de joyas, tiene 34 años y mide 1.70
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Miss Universe El Paraíso - Sherley Tejada:
Estudiante de Licenciatura en Ciencias Forenses, bailarina y modelo profesional. Mide 1.70 y tiene 23 años.

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Miss Universe Francisco Morazán - Kennia Mondragón:
Estudiante de Licenciatura en Periodismo, presentadora de televisión, locutora, animadora, modelo y creadora de contenido. Tiene 25 años, mide 1.75.

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Miss Universo La Ceiba - Mariela Solís:
Estudiante de Psicología, tiene 21 años y mide 1.68.

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Miss Universo Santa Bárbara - Waleska Méndez:
Licenciada en Mercadotecnia, activista equino, creadora de contenido, madre, mide 1.72 y tiene 34 años.

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Miss Universo Tegucigalpa - Luciana Núñez:
Bachiller en Ciencias y Humanidades, bailarina y deportista. Mide 1.82 y tiene 18 años.

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Miss Universo La Lima - Bridget Torres:
Consultora de crecimiento de membresías, mide 1.66, tiene 36 años.

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Miss Universe La Paz - Rosa Olivares:
Ingeniera Industrial, modelo y creadora de contenido. Mide 1.75 y tiene 28 años.

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Miss Universo Ocotepeque - Nora Flores:
Licenciada en Desarrollo Humano, experiencia en administración de propiedades y bienes raíces. Mide 1.68 y tiene 31 años.

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Miss Universo Omoa - Seleny Pineda:
Licenciada en Cosméticos Permanentes, modelo y creadora de contenido. Mide 1.63 y tiene 31 años.

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Miss Universo San Francisco de Yojoa - Luisa Pineda:
Licenciada en Administración Turística, pasante de Ingeniería en Operaciones y Logística, mide 1.73 y tiene 26 años.

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Miss Universo San Pedro Sula - Claudia Canahuati:
Licenciada en Administración Industrial y de Negocios, actualmente se desempeña como Gerente Nacional de Compras en Grupo Salinas. Mide 1.62 y tiene 28 años.

Foto: Yoseph Amaya
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Miss Atlántida - Zully Paz:
Tecnología de Gestión Aplicada, f​​​​​​ormación en Dibujo Técnico, pasante de técnico en Electricidad y Licenciatura en Gestión de la Construcción, mide 1.68 y tiene 30 años.

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Miss Universo Valle - Anais Vargas:
Emprendedora en el rubro de la belleza, madre, embajadora de actividades de reciclaje, mide 1.60 y tiene 32 años.
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Miss Universo Yoro - Esmeralda Castro:
Comunicadora Social, modelo, creadora de contenido y community manager, mide 1.70 y tiene 24 años.

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