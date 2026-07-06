Ellas son las nuevas candidatas al Miss Honduras Universo 2026

Las nuevas candidatas del Miss Honduras Universo no solo competirán por una corona, sino por la oportunidad de convertirse en embajadoras de la belleza con propósito, la inteligencia y el liderazgo femenino. Entre pasarelas, preparación y grandes expectativas, comienza un recorrido en el que el carisma, la disciplina y la autenticidad serán las cualidades que las llevarán a brillar en uno de los certámenes más importantes del país. A continuación, le compartimos los perfiles de cada una, según la información compartida a través de las redes sociales del certamen.