La millonaria cifra que ocupan para terminal el hospital de Santa Bárbara

La SIT indicó que debe buscar financiamiento externo para terminar la construcción de tres hospitales bajo su cargo, pues no dispone de los fondos. Actualmente, los trabajos están suspendidos por orden judicial

La millonaria cifra que ocupan para terminal el hospital de Santa Bárbara

Contrario al discurso del gobierno anterior, el hospital de Santa Bárbara reportaba un avance menor.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.-

Al Hospital General de Santa Bárbara le faltarían alrededor de 3,525.5 millones de lempiras para completar la inversión proyectada, recursos que el Gobierno deberá buscar mediante financiamiento externo ante la falta de fondos nacionales disponibles para terminar la obra.

El proyecto del centro asistencial tiene un presupuesto de 4,402.9 millones de lempiras, pero hasta el 31 de diciembre de 2025 apenas se habían ejecutado 877.4 millones.

En mayo de 2026, las obras en Santa Bárbara, así como en Salamá, Olancho; y Ocotepeque, se suspendieron en acato a una orden judicial.

Los registros oficiales de la Secretaría de Finanzas, analizados por la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, establecen que el avance financiero del hospital era de apenas 19.92%, el más bajo de los tres proyectos hospitalarios que el Gobierno construye.

La obra todavía se encontraba en la etapa de cerramiento de fachadas y terminación de estructuras al finalizar 2025. También seguía pendiente la instalación de los sistemas especializados indispensables para el funcionamiento de un centro hospitalario, entre ellos las redes eléctricas, la climatización, los sistemas contra incendios y otros componentes técnicos.

Cambios y aumento de presupuesto

El proyecto quedó bajo la administración de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) después de que el Gobierno de Honduras rompiera el convenio de cooperación con España para construir los hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque.

Cuando se canceló el acuerdo, los proyectos ya contaban con diseños definidos, financiamiento aprobado y un esquema de acompañamiento técnico previsto para sus primeros años de funcionamiento. Desde entonces, el costo de las obras cambió cuatro veces.

Como lo reveló la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium, el presupuesto conjunto pasó de poco más de 2,249 millones a 2,744 millones de lempiras; posteriormente aumentó a 3,171 millones y finalmente superó los 7,600 millones de lempiras, según los registros oficiales de la Secretaría de Finanzas.

4,402

millones

de lempiras es el costo presupuestado para la construcción del Hospital General de Santa Bárbara

Los incrementos presupuestarios no solo modificaron el valor de las obras, sino que también dejaron al descubierto un desafío financiero que el Gobierno todavía no resuelve.

Los informes de Finanzas, actualizados al 31 de diciembre de 2025, establecen que el presupuesto global aprobado para los tres hospitales se consolidó finalmente en 7,674 millones de lempiras.

Al cierre de 2025, la plataforma oficial registraba una ejecución acumulada de apenas 2,051 millones de lempiras. En términos prácticos, el Estado había invertido aproximadamente una cuarta parte del presupuesto requerido para los tres proyectos.

En dos años cuadruplicaron costo de hospitales de Santa Bárbara, Salamá y Ocotepeque

Las cifras de Finanzas muestran que la mayor parte del gasto se concentró durante 2025. Ese año, la inversión alcanzó 1,287.1 millones de lempiras, frente a los 763.9 millones ejecutados en 2024.

A pesar del incremento en el ritmo de ejecución financiera, ninguno de los tres hospitales estaba cerca de entrar en funcionamiento.

Después de Santa Bárbara, el Hospital de Salamá, Olancho, aparece con un presupuesto de 1,613.1 millones de lempiras. Los documentos oficiales registran una inversión acumulada de 582.8 millones, equivalente a un avance financiero de 36.13%.

El Hospital Básico de Ocotepeque presenta un comportamiento similar. Su costo proyectado alcanza los 1,635.6 millones de lempiras, de los cuales se habían ejecutado 590.9 millones, con un avance de 36.13%.

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La incertidumbre no se limita al estado de las construcciones. Los tres proyectos continúan bajo investigación del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), mientras la actual administración de la SIT revisa la viabilidad jurídica y financiera para continuar las obras.

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, confirmó a la Unidad de Investigación de LA PRENSA Premium que el Gobierno todavía no ha definido cómo obtendrá los recursos necesarios para concluir los hospitales.

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Ante la falta de recursos nacionales identificados para cubrir el costo pendiente, la administración deberá evaluar mecanismos de financiamiento externo, préstamos u otras modalidades que permitan reactivar las construcciones.

No obstante, al contrastar las declaraciones del funcionario con los reportes oficiales, surgen contradicciones matemáticas que evidencian un desajuste entre las cifras manejadas por las instituciones.

Según explicó Ehrler, el presupuesto total de los tres hospitales se calcula actualmente en 7,200 millones de lempiras, de los cuales, afirmó, "solamente se han pagado cerca de 1,800 millones de lempiras".

Al restar ambas cantidades, el ministro estimó que hacen falta 5,400 millones de lempiras para terminar por completo los tres centros asistenciales.

Este balance choca con los registros de la Secretaría de Finanzas. La plataforma oficial detalla que ya se ejecutaron 2,051 millones de lempiras, lo que representa una diferencia de 251 millones respecto a los 1,800 millones reportados por el ministro.

Además, al restar los 1,800 millones que la SIT da por pagados al presupuesto de 7,674 millones consignado por Finanzas, los recursos pendientes ascenderían a 5,874 millones de lempiras.

Esta operación revela una diferencia de 474 millones de lempiras frente a los 5,400 millones que, según Ehrler, todavía se necesitan para finalizar las obras.

" No vamos a dejar botada una inversión de 1,800 millones de lempiras solamente por un capricho. Vamos a asegurar que sea transparente, que jurídicamente esté donde debe estar, y ahí salimos adelante con la construcción"
Aníbal Ehrler, ministro de la SIT

"El resto nos toca a nosotros ver de dónde lo sacamos", admitió el ministro ante el vacío financiero. "Si todo está bien y si podemos continuar, estamos analizando de qué manera conseguir los fondos".

Según explicó, la decisión de reanudar las obras dependerá de las conclusiones de las investigaciones y de la seguridad jurídica que exista sobre los contratos actualmente suspendidos.

"Es una decisión estratégica con el Presidente y con la Secretaría de Salud", señaló.

El funcionario indicó que la SIT también estudia contratar empresas internacionales para evaluar la puesta en marcha de los hospitales y revisar alternativas que permitan reactivar los proyectos sin comprometer la legalidad de los procesos.

5,800

millones

de lempiras se necesitan para culminar los hospitales de Santa Bárbara, Ocotepeque y Salamá.

"No vamos a dejar botada una inversión de 1,800 millones de lempiras solamente por un capricho. Vamos a asegurar que sea transparente, que jurídicamente esté donde debe estar, y ahí salimos adelante con la construcción", sostuvo.

Sobre la fuente de financiamiento, Ehrler reconoció que el Gobierno todavía no tiene una ruta definida.

"No sé si va a ser con un modelo APP. No sé si lo vamos a hacer con fondos nacionales. No sé si vamos a ir a solicitar un préstamo", concluyó.

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Redacción web
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Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

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