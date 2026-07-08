La millonaria cifra que ocupan para terminal el hospital de Santa Bárbara

La incertidumbre no se limita al estado de las construcciones. Los tres proyectos continúan <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/tsc-audita-contratos-hospitales-honduras-responsabilidades-AI30295674" target="_blank">bajo investigación del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)</a>, mientras la actual administración de la SIT revisa la viabilidad jurídica y financiera para continuar las obras.El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, confirmó a la Unidad de Investigación de <b>LA PRENSA Premium</b> que el Gobierno todavía no ha definido cómo obtendrá los recursos necesarios para concluir los hospitales.