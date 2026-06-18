Atic secuestra documentos en la SIT por hospitales en Olancho, Ocotepeque y Santa Bárbara

Tegucigalpa, Honduras.

Jorge Galindo, portavoz de la ATIC, explicó que las acciones tienen como objetivo recolectar mayores elementos e indicios para fortalecer la investigación en curso sobre la ejecución de infraestructura sanitaria en distintas regiones del país.

Las diligencias se realizan bajo la dirección de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, en medio de un proceso que indica los procedimientos de contratación , ejecución de obras y compra de insumos en proyectos hospitalarios de administraciones anteriores.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal ( Atic ), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó este martes el secuestro de documentación en la Secretaría de Infraestructura y Transporte ( Sit ), como parte de una investigación por presuntas irregularidades en la construcción de tres hospitales públicos en Ocotepeque, Olancho y Santa Bárbara.

“Es una acción dirigida por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, en el sentido de tener mayor información y elementos en torno a la construcción de hospitales públicos en el país”, señaló Galindo.

El funcionario detalló que los centros hospitalarios bajo investigación corresponden a proyectos en los departamentos de Olancho, Ocotepeque y el hospital general de Santa Bárbara, señalando que la documentación requerida aún no había sido entregada al Ministerio Público.

Según explicó, el secuestro de documentos y la recolección de información se realiza con autorización judicial, lo que permite el acceso formal a expedientes y otros insumos necesarios para el avance del caso.

“Estas acciones se están efectuando con control jurisdiccional, es decir, con la venia de un juez competente, y se va a hacer el secuestro de documentos y solicitud de información para tener mayores elementos”, afirmó el portavoz.

Galindo agregó que, además del levantamiento de expedientes físicos, no se descarta el acceso a dispositivos electrónicos dentro de la Secretaría, si así lo determina la línea investigativa del Ministerio Público.

Indicó además que las diligencias se desarrollan en distintos departamentos y unidades de la SIT, donde se maneja información relacionada con la planificación, contratación y ejecución de obras públicas.

“En cada uno de estos departamentos se llevan distintos procesos y documentación que podría ser de interés para el Ministerio Público, la cual será analizada para determinar si existieron irregularidades”, puntualizó.

El portavoz aseguró que, hasta el momento, las acciones no han encontrado obstáculos y que la investigación continúa de manera gradual, con el objetivo de aclarar posibles anomalías en la ejecución de los proyectos hospitalarios.