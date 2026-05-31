Carla Paredes acierta en la distribución del financiamiento de hospitales, pero no todos los proyectos están en construcción

San Pedro Sula, Honduras

Carla Paredes, exsecretaria de Salud, aseguró que cinco de los hospitales cuya construcción se inició durante el gobierno de Xiomara Castro son financiados con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tres con fondos nacionales, a través de la Secretaría de Infraestructura (SIT). "Se inició la construcción de cinco (hospitales) con fondos internacionales, tres con el BID, dos con el BCIE y tres con fondos nacionales, que son los que maneja la SIT" (sus declaraciones se pueden escuchar desde el minuto 18:45 del siguiente video).

No obstante, su afirmación es engañosa porque mezcla un dato correcto con uno incorrecto. El programa hospitalario contempla ocho hospitales en total, con financiamiento mixto: tres proyectos con fondos nacionales ejecutados por la SIT (Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara), dos financiados por el BCIE (Tocoa y Choluteca) y tres por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Roatán, Tegucigalpa y San Pedro Sula). Además, no todos los hospitales están en la misma fase. Solo seis presentan avances de obra o ejecución: los tres de la SIT, los dos del BCIE y el Hospital de Roatán.

En cambio, los hospitales de trauma de Tegucigalpa y San Pedro Sula siguen en etapa de diseño y planificación. LA PRENSA Verifica preguntó a Paredes sobre su afirmación, pero hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.



Con fondos de la SIT

El gobierno de la presidenta Xiomara Castro impulsó un programa de ampliación de la red hospitalaria pública que incluye la construcción de ocho hospitales en distintas regiones del país, con la ejecución de diferentes fuentes de financiamiento tanto nacionales como internacionales. Las construcciones incluyen centros hospitalarios en Salamá en el departamento de Olancho, Ocotepeque, Santa Bárbara, Choluteca, Tocoa, Roatán y dos hospitales especializados en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En primer lugar, los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara son ejecutados bajo la coordinación de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Sobre el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), son los hospitales de Tocoa y Choluteca, que forman parte de un crédito de 135 millones de dólares aprobado para el programa de red hospitalaria en Honduras. En cuanto a los fondos internacionales, específicamente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estos se destinan a otros proyectos hospitalarios distintos a los del BCIE. El BID financia el hospital de Roatán y los hospitales especializados de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que forman parte de la red hospitalaria en desarrollo. Esta distribución permite distinguir claramente las fuentes de financiamiento: tres hospitales con fondos nacionales administrados por la SIT, dos hospitales financiados por el BCIE y tres hospitales con financiamiento del BID.

Solo seis en construcción