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Gobierno instala mesa de diálogo con docentes para buscar acuerdos

La mesa de diálogo será instalada al mediodía de este domingo con la participación de autoridades y representantes del sector educativo

Gobierno instala mesa de diálogo con docentes para buscar acuerdos

Los docentes habían sido convocados a una jornada nacional de asambleas informativas y brazos caídos para este lunes 1 de junio de 2026, ante el incuplimiento de sus demandas por parte del Gobierno, principalmente, en el tema salarial.

TEGUCIGALPA

El Gobierno de la República anunció la instalación de una Mesa Nacional de Diálogo con las bases del magisterio hondureño, por instrucciones del presidente Nasry Asfura, con el objetivo de alcanzar acuerdos relacionados con las demandas del sector educativo.

Según las autoridades gubernamentales, la mesa comenzará a funcionar este domingo 31 de mayo a partir de las 12:00 del mediodía y abordará temas vinculados con las demandas de los docentes, entre ellos el ajuste salarial.

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La iniciativa también buscará discutir otros asuntos de interés nacional relacionados con el fortalecimiento de la educación pública y las acciones orientadas al desarrollo del sistema educativo hondureño.

La Mesa Nacional de Diálogo estará integrada por representantes de las bases del magisterio hondureño, quienes expondrán los planteamientos y necesidades del gremio docente.

Por parte del Gobierno participará el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, quien actuará como uno de los representantes del Poder Ejecutivo en las conversaciones.

Asimismo, formará parte de la mesa el secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, Emilio Hércules, acompañado por su equipo técnico, con el fin de analizar los aspectos financieros relacionados con las peticiones del sector.

El Gobierno reafirmó su posición de que los principales desafíos deben resolverse mediante mecanismos de diálogo, respeto mutuo y construcción de consensos entre las partes involucradas.

Las autoridades destacaron que la educación "constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país y señalaron que los docentes desempeñan un papel esencial en la formación de las nuevas generaciones".

El Ejecutivo manifestó que mantiene abiertas las puertas al entendimiento y reiteró su disposición de escuchar los planteamientos del magisterio para avanzar en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Asambleas informativas

La instalación de la mesa de diálogo ocurre luego de que los docentes fueron convocados a una jornada nacional de asambleas informativas y brazos caídos para este lunes 1 de junio, como medida de presión para exigir al Gobierno respuestas ante la inseguridad, el alto costo de la vida y el incumplimiento del reajuste salarial contemplado en el presupuesto nacional.

La convocatoria fue realizada por la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), que instruyó a los maestros a presentarse a sus centros educativos, pero suspender las actividades académicas durante toda la jornada.

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Redacción La Prensa
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