Presidente de Irán asegura que su país no busca ampliar la guerra

Teherán, Irán.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró este martes que su país no busca ampliar el conflicto con Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a insistir en que hay negociaciones en curso con Irán. "Defendemos nuestro territorio, pero no buscamos una escalada de la guerra ni prolongar el conflicto", afirmó Pezeshkian durante un discurso en la inauguración de un proyecto sanitario de apoyo a las familias, según informó la agencia Tasnim.

El mandatario también llamó a fortalecer la cohesión interna para impedir que "el enemigo" pueda "dividir y destruir" a la sociedad iraní. "Debemos trabajar para construir, en las actuales circunstancias, una sociedad que no despierte la codicia del enemigo, en la que no pueda intervenir ni sea capaz de dividirla y destruirla", aseveró. Trump insistió en la noche del lunes en que su país mantiene negociaciones con Irán, pese a que Teherán lo negara horas antes, una postura que el republicano calificó de "hipócrita". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", advirtió Trump, un día después de suspender los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes para retomar las conversaciones.