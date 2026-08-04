Caos y drama en la 33 calle: Bomberos salvan a conductor atrapado entre los hierros de su vehículo

Una noche de terror se vivió en la transitada 33 calle de San Pedro Sula, a la altura de la colonia Perfecto Vásquez, tras registrarse un aparatoso accidente de tránsito que dejó a un hombre atrapado e intensas labores de rescate.
El hecho involucró a una camioneta Chevrolet Suburban de color negro, la cual, por razones aún no esclarecidas, impactó de forma violenta contra la parte trasera de un furgón que se encontraba estacionado en la vía.
La fuerza de la colisión fue de tal magnitud que la parte frontal y la cabina de la camioneta quedaron prácticamente destruidas, reducidas a un amasijo de hierros retorcidos.
Tras el impacto, el conductor del vehículo quedó aprisionado entre los restos de la carrocería, sin posibilidad de salir por sus propios medios.
Atendiendo al llamado de emergencia, paramédicos y unidades de rescate del Benemérito Cuerpo de Bomberos se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos.
La víctima fue identificada preliminarmente como Anuar Alfaro Suazo, quien al momento de la llegada de los socorristas se encontraba consciente, pero severamente herido y atrapado en la cabina.
Se informó que el afectado venía de cumplir con sus labores cotidianas en su centro de trabajo y se dirigía hacia su residencia cuando ocurrió el trágico hecho.
El suceso ocurrió a eso de las 11:00 de la noche y las complejas labores de rescate por parte de los bomberos se extendieron durante varias horas hasta la madrugada.
Una vez liberado, el hombre fue trasladado de urgencia en una ambulancia a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica especializada, manteniéndose su estado de salud bajo pronóstico reservado.
Por su parte, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se hicieron presentes para acordonar la escena e iniciar los peritajes correspondientes que permitan determinar las causas exactas del accidente.