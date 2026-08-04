Capturan a seis supuestos pandilleros tras enfrentamiento en sector Rivera Hernández

Seis supuestos miembros de la pandilla 18 fueron capturados este martes en el sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, después del enfrentamiento con agentes anoche en esa zona y en el que murió un supuesto criminal.
Los detenidos son: Juan Ángel Lara, Jefry Josué Torres, Jimmy Javier Portillo, Cristopher Maldonado, Carlos Joan Rodas y Noel Alberto Luna.
Enfrentarán cargos por tentativa de homicidio y daños, adelantó el comisionado policial Enrique Lanza. Explicó que los detenidos tienen antecedentes criminales por extorsión y otros delitos, incluido el fallecido durante el enfrentamiento, aunque no amplió detalles sobre su identidad.
Les decomisaron armamento de grueso calibre. Seis armas de fuego en total, entre tres AR-15, dos AK-47 y un revólver.
De acuerdo con información preliminar, el intercambio de disparos se produjo durante una operación policial desarrollada en la zona, donde las autoridades ejecutaban acciones contra grupos delictivos.
Vecinos del sector reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de tensión y temor entre los residentes de la comunidad.
Tras el enfrentamiento, agentes policiales lograron la captura de cinco personas que presuntamente estarían vinculadas a la estructura criminal intervenida.
Asimismo, se confirmó la muerte de una persona, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente por las autoridades.
Durante el operativo también resultaron heridos dos miembros de la Policía Nacional, quienes recibieron atención médica y fueron trasladados a un centro asistencial.
La escena fue acordonada por equipos policiales mientras agentes de investigación realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
Las autoridades no han precisado si el fallecido formaba parte del grupo enfrentado ni los delitos que se atribuyen a los detenidos.
Personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de Medicina Forense se desplazó al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar indicios.