Capturan a seis supuestos pandilleros tras enfrentamiento en sector Rivera Hernández

San Pedro Sula.

Seis supuestos miembros de la pandilla 18 fueron capturados este martes en el sector Rivera Hernández, San Pedro Sula, después del enfrentamiento con agentes anoche en esa zona y en el que murió un supuesto criminal. Los detenidos son: Juan Ángel Lara, Jefry Josué Torres, Jimmy Javier Portillo, Cristopher Maldonado, Carlos Joan Rodas y Noel Alberto Luna.

Enfrentarán cargos por tentativa de homicidio y daños, adelantó el comisionado policial Enrique Lanza. Explicó que los detenidos tienen antecedentes criminales por extorsión y otros delitos, incluido el fallecido durante el enfrentamiento, aunque no amplió detalles sobre su identidad. Les decomisaron armamento de grueso calibre. Seis armas de fuego en total, entre tres AR-15, dos AK-47 y un revólver. De acuerdo con información preliminar, el intercambio de disparos se produjo durante una operación policial desarrollada en la zona, donde las autoridades ejecutaban acciones contra grupos delictivos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Vecinos del sector reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó momentos de tensión y temor entre los residentes de la comunidad.