El alto costo del suelo limita la vivienda social en Honduras

En grandes ciudades como San Pedro Sula no se desarrollan proyectos de vivienda social desde hace más de ocho años debido al <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/seviah-subsidios-vivienda-social-plan-inclusion-financiera-2026-2030-NA31469985" target="_blank">elevado costo de la tierra</a>. Solo el terreno puede superar el millón de lempiras y llegar hasta los L2 millones, dependiendo de la zona.En ciudades como Villanueva, Choloma, San Manuel y La Lima todavía existen este tipo de proyectos, pero son pocos y las viviendas se venden rápidamente debido a la alta demanda.De acuerdo con un sondeo realizado por <b>LA PRENSA</b> a desarrolladores y agentes inmobiliarios, en Honduras predomina actualmente la vivienda de clase media y media alta, con precios que oscilan entre L2.5 millones y L5 millones. A esto se suman los condominios en torres, que también son tendencia, pero cuyos precios se cotizan en dólares y pueden superar esos montos.