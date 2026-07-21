Secretaría de Vivienda propone subsidios de hasta L82,500 para casa propia

La propuesta parte de la premisa de que existe una brecha entre los ingresos de los hogares y las condiciones actuales del financiamiento. Según el documento, la cuota mensual de una vivienda social valorada en L900,000, financiada a 25 años con una tasa cercana al 14%, ronda los<b> L10,800,</b> una cifra que supera la capacidad máxima de pago de un hogar que percibe un SMR, estimada en L5,411 mensuales.Para reducir esa brecha, la política combina dos mecanismos de apoyo. El primero es el <b>Bono Directo a la Cuota (BDC)</b>, un aporte único destinado a reducir la prima o el capital del préstamo. El segundo es el <b>Subsidio Directo a la Cuota (SDC)</b>, un descuento mensual decreciente durante los primeros 10 años del financiamiento. Ambos instrumentos buscan focalizar el apoyo estatal en los hogares de menores ingresos y facilitar el pago del crédito durante los primeros años.Como ejemplo, el documento señala que una familia con ingresos de hasta uno y medio (1.5) Salarios Mínimos de Referencia (SMR) que adquiera una vivienda multifamiliar valorada en <b>L1.2 millones</b> reduciría su cuota mensual de L10,484 a L6,463<b> </b>durante el primer año, gracias a un <b>bono inicial de L82,500 y un subsidio mensual de L3,301.</b> Esto equivale a una reducción del 39% en la cuota y a una tasa efectiva aproximada de 4.19%.En el caso de una vivienda unifamiliar valorada en <b>L900,000</b>, financiada a 25 años, una familia con ingresos de hasta 1.5 SMR reduciría su cuota mensual del primer año de L7,863 a L4,697, gracias a un bono inicial de L45,000 y un subsidio mensual de L2,773. Esto representa una disminución del 40% en la cuota y una tasa equivalente de 3.89% durante el primer año.