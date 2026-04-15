RAP: presidente explica requisitos, tasas y cómo obtener crédito de vivienda

San Pedro Sula, Cortés

El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) ha realizado varios cambios en sus políticas, así como una reducción en sus tasas de interés para préstamos de vivienda, con el objetivo de promover el acceso a la vivienda a nivel nacional. Uno de los cambios es la afiliación voluntaria: tras seis meses, los afiliados pueden acceder al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera (FOVIIF). A inicios de 2025, el RAP había extendido el tiempo a 12 meses de aportaciones continuas para acceder a préstamos de vivienda. Recientemente, la tasa de interés bajó del 10% al 9% para quienes devengan hasta dos salarios mínimos, mientras que para quienes superan ese nivel, se reduce del 11.5% al 10.5%.

En una entrevista concedida a LA PRENSA, Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Directivo del RAP, despejó dudas sobre cómo acceder al Fondo de Vivienda e Inclusión Financiera, que supera los 29 mil millones de lempiras, sumando los 5,963 millones de lempiras liberados del Fondo de Pensiones para créditos habitacionales. ¿Quiénes califican para optar a un préstamo de vivienda con fondos del RAP? Afiliados activos con un mínimo de seis (6) aportaciones consecutivas. ¿Puede aplicar alguien que nunca ha usado su RAP pero lleva años cotizando? La condición es que sea cotizante activo por al menos seis meses en el Fondo de Vivienda. ¿Qué pasa con quienes no tienen Fondo de Vivienda, pero sí cotizan en pensiones o cesantías? Para optar a un préstamo hipotecario deben cotizar al Fondo de Vivienda, cuya cotización es del 1.5% del salario para el empleado (sobre el techo del régimen de IVM del Seguro Social) y el mismo porcentaje para el patrono, para un total del 3%. Los otros fondos no incluyen el beneficio de vivienda. ¿Se puede aplicar si la empresa donde labora el afiliado tiene mora con el RAP? Para aplicar a un préstamo de vivienda, la empresa debe estar completamente al día. ¿Cómo calcula el RAP cuánto dinero puede prestarle a una persona? El monto dependerá del número de salarios mínimos que el afiliado devengue y de que la relación cuota-ingreso no sea mayor al 45%. Por ejemplo, un afiliado que gana 25,000 lempiras puede optar a un préstamo máximo de 1,250,000 lempiras.

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¿Cuál es el monto máximo que actualmente puede financiarse? Hasta cinco millones (5,000,000) de lempiras en el rubro de vivienda. ¿Cuánto es la cuota mensual en relación con los montos prestados? Dependerá del plazo y la tasa. Si gana menos de dos salarios mínimos: 9%; si gana más: 10.5%. Por ejemplo, para un préstamo de 2.5 millones de lempiras con un ingreso de 46,000 lempiras, la cuota sería de 18,294 lempiras. ¿Qué porcentaje del salario puede comprometerse en la cuota mensual? El 45% en el caso individual y 60% en modalidad mancomunada (cuando se comparte la obligación con un familiar). ¿Las tasas son fijas o pueden variar con el tiempo? El RAP no ha incrementado la tasa una vez otorgado el préstamo. ¿Qué CAT (Costo Anual Total) u otros costos debe considerar el afiliado? Para préstamos por debajo de dos salarios mínimos, el CAT es de 10.47%; por encima de ese nivel, es de 12.13%. ¿Se puede usar para adquirir vivienda usada o solo nueva? Aplica para ambas: vivienda nueva y usada. ¿El RAP financia vivienda en cualquier zona del país o existen restricciones? Financia en todo el país. El requisito es que la propiedad esté en dominio pleno, excepto en la zona del Valle de Sula. Pueden existir restricciones adicionales según las políticas de cada banco. ¿Qué opciones existen para familias de bajos ingresos que no califican a una hipoteca tradicional? La opción principal es el crédito mancomunado, generalmente con el cónyuge o un familiar. ¿Cuánto tarda el proceso desde la solicitud hasta el desembolso? Requiere validación del banco y del RAP. Una vez que el banco envía el expediente, el RAP tarda aproximadamente 10 días en análisis, aprobación y desembolso. ¿Cuáles son los errores más comunes que provocan rechazo o retrasos? Documentación incompleta o incorrecta por parte de los bancos, y que el afiliado pase a estatus inactivo antes de formalizar el préstamo. ¿Cuántos afiliados están en capacidad real de optar a un préstamo? Todos aquellos cuya relación cuota-ingreso no supere el 45%.