RAP: presidente explica requisitos, tasas y cómo obtener crédito de vivienda

<b>¿Cuál es el monto máximo que actualmente puede financiarse?</b>Hasta cinco millones (5,000,000) de lempiras en el rubro de vivienda.<b>¿Cuánto es la cuota mensual en relación con los montos prestados?</b>Dependerá del plazo y la tasa. Si gana menos de dos salarios mínimos: 9%; si gana más: 10.5%. Por ejemplo, para un préstamo de 2.5 millones de lempiras con un ingreso de 46,000 lempiras, la cuota sería de 18,294 lempiras.<b>¿Qué porcentaje del salario puede comprometerse en la cuota mensual?</b>El 45% en el caso individual y 60% en modalidad mancomunada (cuando se comparte la obligación con un familiar).<b>¿Las tasas son fijas o pueden variar con el tiempo?</b>El RAP no ha incrementado la tasa una vez otorgado el préstamo.<b>¿Qué CAT (Costo Anual Total) u otros costos debe considerar el afiliado?</b>Para préstamos por debajo de dos salarios mínimos, el CAT es de 10.47%; por encima de ese nivel, es de 12.13%.<b>¿Se puede usar para adquirir vivienda usada o solo nueva?</b>Aplica para ambas: vivienda nueva y usada.<b>¿El RAP financia vivienda en cualquier zona del país o existen restricciones?</b>Financia en todo el país. El requisito es que la propiedad esté en dominio pleno, excepto en la zona del Valle de Sula. Pueden existir restricciones adicionales según las políticas de cada banco.<b>¿Qué opciones existen para familias de bajos ingresos que no califican a una hipoteca tradicional?</b>La opción principal es el crédito mancomunado, generalmente con el cónyuge o un familiar.<b>¿Cuánto tarda el proceso desde la solicitud hasta el desembolso?</b>Requiere validación del banco y del RAP. Una vez que el banco envía el expediente, el RAP tarda aproximadamente 10 días en análisis, aprobación y desembolso.<b>¿Cuáles son los errores más comunes que provocan rechazo o retrasos?</b>Documentación incompleta o incorrecta por parte de los bancos, y que el afiliado pase a estatus inactivo antes de formalizar el préstamo.<b>¿Cuántos afiliados están en capacidad real de optar a un préstamo?</b>Todos aquellos cuya relación cuota-ingreso no supere el 45%.