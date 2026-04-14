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Revisión vehicular digital será temporal por falta de papel

IP habilita revisión vehicular digital temporal por falta de papel. Documento es válido a nivel nacional, confirma la DNVT.

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 14:17 -
  • Kleymer Baquedano
Revisión vehicular digital será temporal por falta de papel

La boleta de revisión vehicular contiene los detalles del vehículo, el nombre del propietario y desglosa el pago de la matrícula vehicular, la tasa municipal y, en el caso de San Pedro Sula, el aporte a Siglo 21.

 Foto: Franklin Muñoz/LA PRENSA
San Pedro Sula, Cortés

La revisión vehicular digital es una medida temporal, mientras el Gobierno dispone del papel necesario para retomar la emisión del documento en formato físico.

La implementación de este formato digital busca garantizar la continuidad del servicio para los conductores, mientras se normaliza el suministro de insumos. Las autoridades no han precisado una fecha exacta para el regreso al formato físico, pero aseguraron que la medida es provisional.

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El Instituto de la Propiedad (IP) informó, a través de un comunicado, que la boleta de revisión vehicular ahora puede descargarse en formato digital desde su portal oficial (https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta), como parte de su estrategia de modernización. Los propietarios que estén al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular pueden generarla en línea, y el documento es válido a nivel nacional, con verificación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Para obtenerla, el conductor debe ingresar al enlace, que dirige al menú donde aparecen opciones como consulta de RTN, permiso de identificación temporal (para quienes circulan sin placas físicas) y la boleta de revisión digital. Al seleccionar esta última, se muestra el historial de boletas; en caso de no contar con una, puede generarla ingresando el número de placa, identidad y datos del vehículo (VIN, chasis o motor).

El documento puede descargarse para tenerlo disponible en caso de ser requerido por un agente de tránsito. No obstante, el IP aclaró que, al igual que la boleta física, solo podrá obtenerse si el propietario está al día con el pago de la matrícula vehicular; de lo contrario, se considerará vencida.

Autoridades del IP explicaron a LA PRENSA que esta medida responde a la falta de papel para distribuir a los bancos, lo que permite evitar sanciones por parte de la DNVT. Añadieron que el mecanismo ya fue socializado con dicha institución y es válido en todo el país.

Aunque se retome el formato físico, la boleta de revisión digital continuará habilitada y tendrá la misma validez.

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Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), confirmó que la boleta digital tiene la misma validez que la emitida en papel ante la DNVT. Hernández reiteró que los conductores que estén al día con la matrícula y presenten su revisión digital no serán sancionados.

Para evitar la falsificación de las boletas de revisión digital, las autoridades recomiendan a los conductores generar el documento únicamente a través del portal oficial del Instituto de la Propiedad (IP) y verificar que contenga los datos correctos del vehículo. Asimismo, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) cuenta con herramientas digitales para comprobar en tiempo real la validez del documento durante las inspecciones. Se aconseja no compartir archivos editables ni recurrir a terceros no autorizados para su obtención, ya que esto puede derivar en sanciones legales.

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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