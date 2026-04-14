Revisión vehicular digital será temporal por falta de papel

San Pedro Sula, Cortés

La implementación de este formato digital busca garantizar la continuidad del servicio para los conductores, mientras se normaliza el suministro de insumos. Las autoridades no han precisado una fecha exacta para el regreso al formato físico, pero aseguraron que la medida es provisional.

La revisión vehicular digital es una medida temporal, mientras el Gobierno dispone del papel necesario para retomar la emisión del documento en formato físico.

El Instituto de la Propiedad (IP) informó, a través de un comunicado, que la boleta de revisión vehicular ahora puede descargarse en formato digital desde su portal oficial (https://app.ip.gob.hn/#/menu_boleta), como parte de su estrategia de modernización. Los propietarios que estén al día con el pago de la Tasa Única Anual Vehicular pueden generarla en línea, y el documento es válido a nivel nacional, con verificación por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Para obtenerla, el conductor debe ingresar al enlace, que dirige al menú donde aparecen opciones como consulta de RTN, permiso de identificación temporal (para quienes circulan sin placas físicas) y la boleta de revisión digital. Al seleccionar esta última, se muestra el historial de boletas; en caso de no contar con una, puede generarla ingresando el número de placa, identidad y datos del vehículo (VIN, chasis o motor).

El documento puede descargarse para tenerlo disponible en caso de ser requerido por un agente de tránsito. No obstante, el IP aclaró que, al igual que la boleta física, solo podrá obtenerse si el propietario está al día con el pago de la matrícula vehicular; de lo contrario, se considerará vencida.

Autoridades del IP explicaron a LA PRENSA que esta medida responde a la falta de papel para distribuir a los bancos, lo que permite evitar sanciones por parte de la DNVT. Añadieron que el mecanismo ya fue socializado con dicha institución y es válido en todo el país.

Aunque se retome el formato físico, la boleta de revisión digital continuará habilitada y tendrá la misma validez.