Mipymes piden ley para frenar informalidad en Honduras

San Pedro Sula Cortés

La informalidad en Honduras ha crecido de forma sostenida. Se estima que apenas el 30% de las mipymes opera en la formalidad. Para incentivar su regularización y crecimiento, sector que genera más del 70% del empleo en el país, se requiere una ley que contemple incentivos fiscales, acceso al financiamiento, programas de capacitación y la promoción de sus productos, entre otros mecanismos. Líderes empresariales, en conjunto con representantes de mipymes, solicitan al Congreso Nacional la aprobación de una nueva legislación que respalde al sector, o bien la reactivación de las normativas existentes.

El objetivo es proteger los puestos de trabajo que estas empresas generan e impulsar un crecimiento que permita la creación de nuevos empleos. Alejandra Mejía, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, manifestó que como organización empresarial ya enviaron una carta al Congreso Nacional en la que solicitan a los diputados aprobar una ley de apoyo a la mipyme o reactivar las existentes, incorporando ajustes que respondan a las necesidades actuales del sector. Indicó que esta medida representa un “salvavidas” para las mipymes, especialmente en municipios como Choloma, donde la maquila, principal generador de empleo, ha perdido más del 40% de sus puestos de trabajo desde 2022. Pasando de 275 empresas ha apenas 70.

Leyes de apoyo a la mipyme y sus reformas

En años anteriores, el Congreso Nacional ha aprobado diversas leyes orientadas a apoyar a la mipyme, enfocadas en la formalización, incentivos fiscales y financiamiento. Entre las principales se encuentran la Ley de Fomento a la Mipyme (2008), la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (2018), con sus reformas entre 2020 y 2021, y la Ley para la Recuperación Económica (2022).

La Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, aprobada en 2018 y vigente desde 2019, eximió del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a nuevas micro y pequeñas empresas durante un período determinado, además de facilitar su formalización. Mediante el Decreto 163-2020 y otras reformas aprobadas entre 2019 y 2021, el Congreso extendió la vigencia de esta normativa, permitiendo que más empresas accedieran a beneficios fiscales tras la pandemia. Por su parte, el Decreto 48-2022, Ley para la Recuperación y Reactivación Económica de la Micro y Pequeña Empresa, fue diseñado para fomentar la creación, desarrollo y formalización del sector tras la crisis económica.

Esta normativa contempla la exoneración del pago del ISR y tasas municipales por cinco años. Asimismo, empresas ya existentes —con hasta cinco años de antigüedad— podían acceder a estos beneficios si demostraban un incremento del 20 % en su planilla.

"Exigimos que la ley de apoyo a la mipyme de 2008 se aplique¨, Victorino Carranza

Victorino Carranza, presidente del Gremio de la Micro y Pequeña Empresa en Honduras (Gremipe), manifestó a LA PRENSA que la Ley de Fomento a la Mipyme, creada en 2008 durante la administración de Manuel Zelaya, que contemplaba compras del Estado a este sector, financiamiento y capacitación técnica, entre otros beneficios, nunca se implementó. A su juicio, las reformas no deberían tener vigencia temporal, sino establecerse de manera permanente.“Exigimos que la ley de apoyo a la mipyme 2008 se aplique, porque está bien estructurada, tanto para beneficiar al Estado como a la mipyme. Se pueden hacer reformas a algunos artículos”, puntualizó Carranza. Añadió que las ventas han disminuido en un 80 % y que la llegada masiva de productos terminados provenientes de China ha afectado a miles de pequeños productores, quienes no logran competir debido a los altos costos de producción en Honduras.

Diputados del departamento de Cortés dicen estar anuentes ha aprobar una ley

LA PRENSA consultó a diputados del departamento de Cortés sobre la necesidad de una ley de incentivo a la mipyme, quienes manifestaron estar anuentes a trabajar en un proyecto orientado a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del país. Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, declaró que ha sostenido conversaciones con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) para presentar una iniciativa de ley que respalde a las mipymes, la cual deberá estructurarse conforme a las necesidades del sector. Menotti Maradiaga, directivo de la CCIC, señaló que es necesario crear una nueva ley que fortalezca e incentive la formalidad de las mipymes que operan al margen de la ley, además de promover la creación de nuevas empresas. “Debemos apoyar la empleabilidad, y el mayor generador de empleo es la mipyme”, expresó.Maradiaga también destacó la importancia de fortalecer Senprende, retomar la exoneración del pago de impuestos por un período similar al anterior —de cinco años—, reducir la tramitología en permisos y facilitar el acceso a financiamiento diferenciado. Roberto Pineda Chacón, diputado del Partido Liberal, indicó que buscará reunirse con representantes del sector mipyme para conocer sus necesidades y elaborar una iniciativa que incentive la formalización y el crecimiento empresarial. “Que ya no sean solo pequeños negocios, que crezcan; queremos la reactivación económica”, afirmó. Pineda Chacón agregó que su labor legislativa responde al compromiso de impulsar el crecimiento económico del país.