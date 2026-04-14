Mipymes piden ley para frenar informalidad en Honduras

<b>LA PRENSA </b>consultó a diputados del departamento de Cortés sobre la necesidad de una ley de incentivo a la mipyme, quienes manifestaron estar anuentes a trabajar en un proyecto orientado a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa del país.<b>Carlos Umaña, diputado del Partido Liberal, </b>declaró que ha sostenido conversaciones con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) para presentar una iniciativa de ley que respalde a las mipymes, la cual deberá estructurarse conforme a las necesidades del sector.Menotti Maradiaga, directivo de la CCIC, señaló que es necesario crear una nueva ley que fortalezca e incentive la formalidad de las mipymes que operan al margen de la ley, además de <b>promover la creación de nuevas empresas.</b>“Debemos apoyar la empleabilidad, y el mayor generador de empleo es la mipyme”, expresó.Maradiaga también destacó la importancia de fortalecer Senprende, retomar la exoneración del pago de impuestos por un período similar al anterior —de cinco años—, reducir la tramitología en permisos y facilitar el acceso a financiamiento diferenciado.Roberto Pineda Chacón, diputado del Partido Liberal, indicó que buscará reunirse con representantes del sector mipyme para conocer sus necesidades y elaborar una iniciativa que incentive la formalización y el crecimiento empresarial. “Que ya no sean solo pequeños negocios, que crezcan; queremos la reactivación económica”, afirmó.Pineda Chacón agregó que su labor legislativa responde al compromiso de impulsar el crecimiento económico del país.