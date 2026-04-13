Médicos cumplen tercera semana de protestas y afectan atención en hospitales

Tegucigalpa, Honduras

Los médicos que laboran en hospitales y centros asistenciales a nivel nacional entraron a su tercera semana de protestas para exigir a las autoridades de la Secretaría de Salud el cumplimiento de acuerdos laborales pendientes. Argumentan que más de 400 médicos han sido despedidos y al menos 1,500 siguen sin recibir salario Las asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH) continúan impactando la atención en los centros asistenciales del país, donde miles de pacientes resultan afectados ante la suspensión parcial de servicios. Estas acciones, desarrolladas como medida de presión por parte de los profesionales de la salud, han provocado una reducción significativa en la atención en hospitales y clínicas, especialmente en áreas de consulta externa. En la mayoría de los centros asistenciales, la consulta externa se mantiene limitada, obligando a muchos pacientes a regresar a sus hogares sin recibir atención médica, pese a haber esperado durante varias horas. Aunque las áreas de emergencia y servicios críticos continúan operando, la atención en consulta externa funciona “a medio vapor”, lo que en algunos casos se traduce únicamente en la entrega de recetas médicas sin una evaluación completa.

En el Hospital Escuela, áreas como Medicina Interna y Endocrinología figuran entre las más afectadas. Según el director del centro asistencial, Darío Zúniga, unas 5,000 atenciones diarias se ven comprometidas por las asambleas, además de la suspensión de unas 50 cirugías electivas cada día. En contraste, en el hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, las autoridades aseguran que la atención se mantiene, aunque de forma parcial. La portavoz indicó que algunos médicos asisten a las asambleas, pero luego se reincorporan a sus labores para no afectar totalmente los servicios. “Todas las salas y servicios que presta el hospital están siendo cubiertos para que los pacientes no se vean afectados”, aseguró la portavoz, aunque reconoció que la dinámica se ha visto alterada por las protestas. Pese a los esfuerzos de las autoridades por sostener la atención, numerosos pacientes expresan su frustración al no recibir consultas completas y, en algunos casos, únicamente obtener recetas sin una valoración médica integral. Las protestas continuarán este martes 14 de abril, luego de que el CMH emitiera una nueva convocatoria dirigida a médicos de hospitales, centros de salud y otras instituciones del Estado para desarrollar otra jornada de asambleas.