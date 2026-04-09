Crisis en salud: médicos protestan y suspenden cirugías electivas a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras

El gremio médico en todo el país intensificó protestas al reactivar las asambleas informativas, la medida incluye la suspensión de cirugías electivas y la de atención en consultas externas, afectando la programación habitual en los centros asistenciales.

Según autoridades del sector salud, en los últimos tres meses se han contabilizado más de 400 despidos de médicos. A esta situación se suma que al menos 1,500 profesionales de la salud permanecen sin recibir salario durante el mismo período, lo que ha generado preocupación en el gremio.

El Colegio Médico de Honduras convocó a médicos el pasado miércoles 8 de abril a una asamblea extraordinaria de carácter informativo. La reunión fue programada en el Centro de Convenciones de la institución, en Tegucigalpa, así como en las distintas delegaciones médicas a nivel nacional.